«Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами

МакSим (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«В моем случае помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: "Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить". Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — призналась артистка.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что певица Максим занимает утопическую позицию, говоря, что ей ничего не помогает в лечении, кроме Бога.
«Помимо лекарств и медикаментозной помощи обязательно нужна психологическая помощь с постоянным наблюдением и контактом. Также посещение групп взаимопомощи. Сейчас есть много методик для каждого, нужно выбирать, что подходит именно тебе. Надеяться на высшие силы, к сожалению, маловато, потому что заболевание, если сформировано, то оно с человеком до его последнего воздуха. Само по себе оно не пройдет, и любое употребление алкоголя может рано или поздно привести к повторным срывам», — сказал эксперт.
Он добавил, что женский алкоголизм сложнее лечится, потому что женщины часто скрывают злоупотребление алкоголем и обращаются к специалистам на поздней стадии.
«У известных женщин даже внешность меняется: кожа становится одутловатой, речь смазанной, юмор плоским. Хотя профессиональные навыки, что у мужчин, что у женщин, сохраняются и пропиваются в самую последнюю очередь», — объяснил он.
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