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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами

«Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами

Нарколог Казанцев: слова МакSим о помощи Бога в борьбе с алкоголизмом — утопия
МакSим (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

МакSим (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певица МакSим поборола очередной кризис алкоголизма. В телевизионном «Шоу Воли» она рассказала, что бороться с болезнью очень тяжело, и в ее случае спасает божья милость. МакSим страдает от алкогольной зависимости давно: лечится, лежит в клиниках, периодически ей становится лучше, а потом опять наступает кризис.
«В моем случае помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: "Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить". Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — призналась артистка.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что певица Максим занимает утопическую позицию, говоря, что ей ничего не помогает в лечении, кроме Бога.


«Помимо лекарств и медикаментозной помощи обязательно нужна психологическая помощь с постоянным наблюдением и контактом. Также посещение групп взаимопомощи. Сейчас есть много методик для каждого, нужно выбирать, что подходит именно тебе. Надеяться на высшие силы, к сожалению, маловато, потому что заболевание, если сформировано, то оно с человеком до его последнего воздуха. Само по себе оно не пройдет, и любое употребление алкоголя может рано или поздно привести к повторным срывам», — сказал эксперт.

Он добавил, что женский алкоголизм сложнее лечится, потому что женщины часто скрывают злоупотребление алкоголем и обращаются к специалистам на поздней стадии.

«У известных женщин даже внешность меняется: кожа становится одутловатой, речь смазанной, юмор плоским. Хотя профессиональные навыки, что у мужчин, что у женщин, сохраняются и пропиваются в самую последнюю очередь», — объяснил он.

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#врачи
#артист
Знаменитому режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы
04 декабря 2024, 08:40

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Известному режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы. У 91-летнего автора первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж» врачи обнаружили сухой некроз.
В настоящее время режиссёр находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, сообщает телеграм-канал SHOT. Там его осмотрела выездная бригада медиков. Митта уже более года пребывает в лежачем положении и не может разговаривать. В ходе диагностического осмотра на пятке у него был выявлен некроз — омертвение тканей, вызванное затруднённым кровообращение.

Врачи ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск дальнейшего развития некроза. Омертвение тканей может привести к различным осложнениям и неприятным последствиям, в том числе ампутации стопы. Сейчас медики отслеживают воздействие препаратов на организм режиссёра.

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Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев впервые стал отцом: что известно о тайной избраннице артиста
03 декабря 2024, 19:08

Султан Лагучев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкант и певец Султан Лагучев, известный публике благодаря хитам «Горький вкус» и «Хулиган», впервые стал отцом. Подробности личной жизни артиста — в материале «Радио 1».

Проснулся знаменитым


Султан с детства интересовался музыкой. В 18 лет Лагучев окончательно решил связать свою жизнь со сценой. По началу юный исполнитель пел в составе ансамбля на свадьбах, но потом понял, что необходимо начинать сольную карьеру. Первые песни Лагучева были на родном языке и пользовались популярностью только в Карачаево-Черкесии. Песня на русском языке «Мы – абазины» была первым шагом к переходу на более широкую публику. После были композиции «Огнеопасная», «Турецкий султан» и всеми любимая песня «Горький вкус». Трек выпустили в январе 2021 года и он имел ошеломительный успех. За очень короткое время исполнитель стал известен всей стране.

Избранница артиста

Султан Лагучев (Фото: соцсети)

Султан Лагучев имел статус завидного холостяка, но летом прошлого года все изменилось. Певец решил жениться на девушке из Карачаево-Черкесии, где он сам родился. Избранницу исполнителя зовут Альбина – скромная и грациозная абазинка напоминает маму Султана. Она прекрасно справляется с домашними делами и умеет вкусно готовить. В ноябре 2023 года пара официально поженилась. Издание «Узнай все!» пишет, что свадьбу праздновали в доме жениха. Согласно традициям, артист сначала выкупил невесту, а потом для отпугивания духов стрелял в воздух. На свадьбе было много гостей и абазинских народных танцев.

Первенца назвали Сафиной

Фото: Соцсети

2 декабря в сети появилось видео с выписки из родильного дома жены и ребенка Султана Лагучева. Артист устроил красивую встречу для своих любимых жены и дочери. Предположительно, Султан Лагучев стал отцом неделю назад. Певец не стал скрывать имя и пол ребенка. Дочь пара назвала красивым именем — Софина.

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#певец
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Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?
03 декабря 2024, 10:56

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Сейран в исполнении популярной турецкой актрисы Афры Сарачоглу покорила сердца телезрителей более чем в 40 странах мира. Восходящая звезда Турции много снимается, поэтому выстраивать личную жизнь ей приходится на работе. Подробности романов Афры — в материале «Радио 1».

Восходящая звезда турецких сериалов


Афра Сарачоглу родилась в обычной семье, далекой от шоу-бизнеса. Мать с отцом будущей актрисы развелись, когда ей было 9 лет. Девочка осталась с мамой, которой приходилось много работать, чтобы дать дочери все необходимое. К 14 годам Афра поняла, что на ее внешность обращают внимание и решила на этом зарабатывать. Она начала заниматься модельным бизнесом, а ее агентом стала мама — Лютфие.

Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Афра Сарачоглу впервые появилась в кино в 2015 году. Тогда она сыграла эпизодическую роль в картине «En Güzeli». Спустя год она успешно прошла кастинг на роль в сериале «Второй шанс», который стал для нее стартом в мире турецкой драмы. И уже 2017 году молодая актриса сыграла главную роль в полнометражном фильме «Плохой парень». Турецкая драма привлекла внимание зрителей в различных странах и об Афре начали говорить как о восходящей звезде турецкого телевидения.

Позже были сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Учитель», а также полнометражные фильмы «Хорошая игра» и «Любовь ли это?». С 2022 года актриса играет главную роль в сериале «Зимородок».

Личная жизнь Сарачоглу


Чаглар Эртугрул (Фото: скиншот сериала «Любовь напоказ»)

Сразу после начала кинокарьеры Афры начали ходить слухи о ее отношениях с коллегами по индустрии. Во время сьемок ленты «Госпожа Фазилет и ее дочери» в интернете появились информация о романе Сарачоглу с Альпом Наврузом. Актеры не комментировали публикации СМИ. Позже, в 2021 году, Альп влюбился в свою партнершу по фильму «Сказка на острове» Айчу Айшин Туран и слухи о его романе с Афрой начали утихать.

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Зрители также высказывали мнение, что актриса встречается с Чагларом Эртугрулом. В 2018 году между ними действительно ощущалась симпатия, но сейчас 37-летнему актеру не до романтических отношений. В прошлом году Эртугрулон объявил публике о неоперабельной раковой опухоли. Сейчас актер проходит курс химиотерапии.

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)

Точно известно, что актриса 4 года встречалась с Мертом Языджыоглу. Пара рассталась в 2022 году из-за нового романа Афры с Мертом Рамазаном Демиром. Расставание как раз пришлось на начало съемок «Зимородка». Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу официально не заявляли о своих отношениях. Однако, турецкие журналисты неоднократно замечали их вместе, а на закадровых видео со съемок можно заметить, как тепло звезды общаются друг с другом.

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«У меня нет больше дома»: как советская актриса Инна Выходцева доживает свои дни в доме престарелых
02 декабря 2024, 18:01

Инна Выходцева (Фото: скриншот фильма Огоньки)

Заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева после звездных ролей и счастливого брака проводит остаток жизни в доме престарелых. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Актрисе удалось успешно построить семью и карьеру


Инна Выходцева известная актриса 50-60-х годов. Она сыграла главные роли в фильмах «Балтийская слава», «Лавина с гор», «Юность наших отцов». Публика также помнит ее по эпизодическим ролям в картинах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Голосом Инны Николаевны с экранов советских телевизоров говорили актрисы Софи Лорен и Клаудиа Кардинале. Отличница ВГИКа была очень любима публикой и коллегами по работе. Актриса много играла в спектаклях и снималась в фильмах.

Даже личная жизнь Выходцевой была связана с актерской работой. Со своим будущим супругом Львом Поляковым актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. После Лев Поляков и Инна Выходцева играли вместе в фильмах «Тревожное воскресенье», «Как живете, караси?», «Мертвые души», «Барышня-крестьянка».

Инна Выходцева (Фото:РИА Новости)

В 1960 году в актерской семье родился сын Никита. Семья актрисы была построена на любви и была идеальна. Долгие годы актрисе удавалось совмещать работу и дом, при этом преуспевать и на том и на другом поприще. Актеры вырастили замечательного сына. После учебы он уехал работать переводчиком в Доминиканскую Республику.

Череда смертей


Безоблачная жизнь актрисы закончилась в конце 1990-х. В Доминиканской Республике случилось сильное наводнение и в стихийном бедствии пропал единственный сын актеров – Никита. Его тело так и не было найдено.

«Мы кинулись искать сына. Обращались за помощью в Красный Крест, в МИД. Но все бесполезно. Потом моя родственница ходила к гадалке, и та подтвердила, что Никиты нет в живых. Их всех смыло в океан», — делилась актриса с корреспондентами Пятого канала.

Лев Поляков (Фото:РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Спустя три года от обширного инсульта скончался супруг Выходцевой. Он не смог пережить потерю сына. С тех пор Заслуженная артистка России осталась жить одна в уютной двухкомнатной квартире. До 2017 года она продолжала сниматься в эпизодических ролях и часто появлялась на телевидении в качестве гостя различных ток-шоу и программ, посвященных советским артистам.

Племянник мужа и дом престарелых


В 2022 году в жизни актрисы появился племянник мужа – Евгений. Он на глазах знакомых забрал актрису из больницы, после чего Инна Выходцева пропала на несколько месяцев. После выяснилось, что Выходцева в свои 88 лет оказалась в Доме ветеранов сцены.

«Инночка с 62-го года жила в своем доме на улице Ярцевской. Инна очень любила свою квартиру, а теперь у нее все отняли! Если она нуждается в помощи, то Гильдия актеров кино обязана просто обеспечить ее сиделкой, но не лишать насильно человека жилья, пока он жив! Произошло то, чего никто из друзей не ожидал», — делится подруга Инны Николаевны.
По словам же самой Инны Выходцевой, племянник Евгений очень редко навещает ее. Кроме того, она очень скучает по своей квартире.

«У меня нет больше дома, его не вернуть. Женя ко мне совсем не приходит. Последний раз он был у меня перед Новым годом», — рассказывает актриса изданию NEWS.ru

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Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России
02 декабря 2024, 16:41

Кирилл Сафонов и Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Кирилл Сафонов и Саша Савельева после начала СВО перебрались на постоянное место жительства в Израиль. Звездная пара испытывает финансовые сложности за пределами Родины и вынуждена подрабатывать в стране, политику которой они не одобряют. Подробности — в материале «Радио 1».


Работа в Израиле тяжелее


Кирилл Сафонов эмигрировал в Израиль вместе с родителями. С конца 90-х он жил между двумя странами, но после начала СВО долго не появлялся в России. Актер пытался подстроиться под израильскую публику: сделал другую стрижку и начал изучать иврит, но такой же популярности как в России достичь ему так и не удалось.

Его жена Саша Савельева хоть и уехала в след за мужем, но так и не перестала жить на две страны. Она периодически прилетает в Россию на заработки. Экс-солистка группы Фабрика не обзавелась в Израиле толпой поклонников, а в России ее пока еще помнят. Публика часто видит ее на мероприятиях в Москве. Певица готова спеть самые выдающиеся хиты «Фабрики» «всего» за 600 тысяч рублей.

Так складывается, что артисты выступавшие против своей страны и ее системы, вновь появятся на экране и получают гонорары за свои выступления. Такая ситуация у многих вызывает недоумение.

«Сафонов и Савельева, которые живут в Израиле, решили вернуться в Россию. Стартует с ними сериал. Чтобы у вас иллюзий никаких не было о нашем будущем. Да, эти люди считают, что Россию можно поливать. При этом Савельева «фабричница», у нее нет голоса и слуха», — высказался Михаил Шахназаров в эфире «Полного абзаца» на RuTube.

Доходы не только от концертов


Александра Савельева (Фото:РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

У звездной пары в России есть недвижимость. Трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса с охраняемой территорией, откуда открываются виды на Москву-реку и живописный Серебряный Бор, постоянно ждет своих хозяев. В этой квартире звезды останавливаются когда приезжают работать в Россию.

Согласно слухам, Саше Савельевой также принадлежат четырехкомнатные апартаменты стоимостью около 100 миллионов рублей в одном из московских небоскребов. Говорят, что она сдает их в аренду и ежемесячно зарабатывает около 300 тысяч рублей.

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«Возвращенцы» стремятся не к родине, а к деньгам


Возвращение людей, покинувших страну в 2022 году, вызывает множество дискуссий. Артист и депутат Дмитрий Певцов считает, что перед возвращением известные личности должны принести извинения. Необходимо в каждом отдельном случае выяснять, что именно говорил или не говорил человек. В то же время другой депутат, Елена Драпеко, выступает за возможность дать звездным артистам шанс на исправление и предлагает отправить в зону СВО тех, кто высказывался против ее проведения.

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«Тянула деньги и ушла к бывшему»: главная трагедия в личной жизни покойного актера Гришечкина
02 декабря 2024, 16:19

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

15 сентября 2023 года не стало актера Вячеслава Гришечкина. Долгие годы он играл в театре и снимался в сериалах и фильмах. Особую известность Гришечкин получил благодаря роли в «Солдатах». Смерть артиста стала шоком для многих, однако существует версия, что к гибели его привела несчастная любовь к молодой невесте.
Подробности о личной жизни и главной трагедии актера Вячеслава Гришечкина — в материале «Радио 1».

«Надо было уехать за границу»: Первый брак Вячеслава Гришечкина


Первый брак Гришечкина стал спонтанным и практически не по любви. Он женился на костюмере по имени Мария, которая трудилась с ним в одном театре. Брак был вынужденным из-за предстоящей поездки за границу, поскольку холостых мужчин из СССР не выпускали. Подходящую кандидатуру актеру посоветовал его педагог.

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Есть мнение, что в то время Вячеслав уже был влюблен в свою будущую вторую супругу Анну, однако она тогда выбрала друга Гришечкина. Оба брака были заключены почти в одно время.

В 1990 году на свет появилась единственная дочь актера Ольга. Стоит отметить, что брак долго не продлился и уже спустя несколько лет Гришечкин ушел от жены. Позже он рассказывал, что его мучила совесть, но он не видел смысла делать несчастными две семьи. Семейная жизнь Анны тоже не заладилась. Она поняла, что любит Вячеслава.

Онкология, алкоголизм и сильная любовь: Каким был второй брак Вячеслава Гришечкина


Несмотря на разрыв, Гришечкин и Мария остались в хороших отношениях. А вот Анна стала его настоящей второй половиной. Они прожили вместе 25 лет. Однако в 2013 году женщине диагностировали онкологию. Спустя 4 года после попыток излечиться Анна скончалась.

Гришечкин долго винил во всем себя. Ему казалось, что это он не уследил и не помог вовремя. На почве сильных переживаний артист погрузился в депрессию и начал пить. По его словам, он хотел уйти из жизни. Однако лишь последняя любовь помогла ему выйти из этого состояния.

«Тянула деньги, а потом ушла к бывшему мужу»: Последняя любовь Гришечкина, которая привела его к смерти


Диана Бичарова была младше его на 26 лет. Впервые с молодой возлюбленной пожилой актер появился на публике в 2021 году. А еще через год он сделал ей предложение. Это произошло прямо в театре, на глазах у сотен зрителей. Гришечкин подарил Диане обручальное кольцо за 1,5 млн рублей и колье.

Бичарова говорила, что Вячеслав был самым добрым и всепонимающим мужчиной в ее жизни. И вот почему: спустя некоторое время выяснилось, что Гришечкин спонсировал своей возлюбленной пластические операции, в том числе и маммопластику.

Диана Бичарова и Вячеслав Гришечкин (Фото: соцсети Дианы Бичаровой)

Свадьба должна была состояться 28 июня, однако неожиданно для всех Диана решила вернуться к своему бывшему мужу, с которым сочеталась повторным браком. Гришечкин записал бывшей возлюбленной послание с пожеланием счастья. Возможно, он не сразу осознал, что его использовали.

Разрыв с Бичаровой окончательно испортил его здоровье. В СМИ писали, что ранее артист потерял еще одну дорогую ему женщину — маму. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Давние проблемы с сердцем дали о себе знать. От многочисленных бед и переживаний Гришечкин скончался в 61 год.

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Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь
Адвокат Воропаев: Петросян сможет выписать старшую дочь из квартиры без особых проблем
02 декабря 2024, 16:12

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова)

Известный сатирик Евгений Петросян пытается через суд выписать 56-летнюю дочь Викторину Петросян из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, а стоимость оценивается в 20 миллионов рублей.
Напомним, что Викторина — дочь от первого брака, она уже много лет проживает в Америке и не контактирует с отцом.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что больших проблем выписка из квартиры в данном случае не вызовет.

«Шансы у Петросяна в принципе достаточно хорошие, потому что его дочь длительное время проживает за территорией России и является совершеннолетней, соответственно, признать ее утратившей право пользования жилым помещением, больших проблем не вызовет», — сказал он.

По его словам, чтобы признать человека утратившим право пользования жилым помещением, должно соблюдаться несколько условий.

«Человек должен выехать из помещения добровольно, не вследствие конфликта. В спорной квартире не должно быть личных вещей, принадлежащих человеку, которого хотят выписать. Ну и чтобы человек не пытался вселиться в это жилое помещение. Совместный быть Петросян и его дочь не ведут, выехала она не вследствие конфликта, ее личных вещей, как я понимаю, там нет, попыток вселения у нее не было, соответственно, все будет просто», — сообщил адвокат.

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«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества
Иван Охлобыстин сообщил об отмене свадьбы своей дочери за неделю до торжества
02 декабря 2024, 16:11

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В семье Ивана Охлобыстина произошла неприятная ситуация: по информации «СтарХит», за неделю до свадьбы его дочь Варвара осталась без жениха. Почему избранник дочери артиста сбежал накануне торжества расскажет «Радио 1».

Охлобыстин готовился к свадьбе дочери


Летом Иван Охлобыстин объявил о предстоящем бракосочетании своей дочери. Женихом Варвары стал 31-летний парикмахер Максим, который, по словам Охлобыстина, сразу вызвал у него подозрения. Актера смутило, что мужчина сделал предложение без кольца и не встал на одно колено, приводит его слова НТВ.

Вместо предложения руки и сердца в торжественной обстановке мужчина просто обнял будущего тестя. Несмотря на то, что артист не особо одобрил выбор дочери, Варвара заявила о своем намерении продолжать общение с женихом. Молодые люди даже сделали парные татуировки.

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Знаменитый тесть и инвестиции в бизнес


Иван Охлобыстин взял на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии. Варвара, в свою очередь, активно поддерживала Максима в его начинаниях — она инвестировала в его бизнес и помогала с ремонтом нового салона красоты. Поклонники артиста уверены, 31-летний Максим позарился вовсе не на молодую девушку, а на состояние ее знаменитого отца. Причины, по которым несостоявшийся жених отменил свадьбу, знаменитое семейство не оглашает.
Варвара Охлобыстина (Фото: соцсети)

Причины расставания


Близкие и коллеги Охлобыстина предполагают, что избранник дочери мог испугаться горячего нрава своего будущего тестя, поэтому и решил сбежать от свадьбы. Известно, что актер владеет всеми видами оружия, и даже над кроваткой его двухлетней внучки Евы висит арбалет. Кроме того, Охлобыстин состоит в Международной ассоциации айкидо. Однако, по признаниям самого артиста, свои боевые навыки он в жизни старается не применять.

«Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если критическая ситуация. По пьяни я не дерусь, потому что пью я только с женой, а с ней не особо подерешься — себе дороже», — шутит артист.

В настоящее время артисту ничего не остается, кроме как поддерживать свою дочь.

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, всё остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — заявил Охлобыстин.

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Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина
Дочь певицы Началовой Вера Алдонина отпраздновала 18-летие
02 декабря 2024, 15:15

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известие о смерти певицы Юлии Началовой буквально потрясло общественность. Все знали, что у нее подрастает дочь — Вера. Девочка была сильно привязана к матери, ведь её родители развелись, а у папы появилась новая семья.
О том, как сейчас живет 18-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина и как ей удалось пережить трагедию — в материале «Радио 1».

Развод родителей, известная крёстная и первые творческие шаги: как прошло детство Веры Алдониной


Вера Алдонина родилась 1 декабря 2006 года в звёздной семье исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. С малых лет к единственной наследнице знаменитых родителей было приковано пристальное внимание, ведь появление на свет девочки стало настоящим чудом.

Юлия Началова долгое время слышала от врачей неутешительные диагнозы о том, что не сможет стать матерью. Бесплодие, о котором ей говорили, не оставляло шансов, и надежда на ребёнка постепенно угасала. Однако долгожданная беременность всё же наступила.

С первых дней своей жизни Вера росла в любви и заботе. Родители старались дать ей не только лучшее, но и привить правильные ценности. Конечно, рядом были и яркие фигуры — её крестной матерью стала сама Лариса Долина.

Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Детство Веры прошло не только в творческой и любящей атмосфере, но и в постоянных разъездах: пока Началова трудилась над записью своего музыкального альбома в Штатах, Алдонин оставался в Москве, играя за клуб. Вскоре брак знаменитостей оказался под серьезной угрозой: у Юлии начался новый роман. Когда Вере исполнилось пять лет, Началова и Алдонин приняли решение развестись, но при этом сохранить теплые отношения ради дочери.

«Не успела попрощаться с матерью»: Как юная Алдонина пережила болезнь и смерть Юлии Началовой


Вера Алдонина с детства знала, что её мама, Юлия Началова, борется с болезнями. Но певица никогда не драматизировала ситуацию и не хотела быть слабой на публике. Несмотря на подагру и диабет второго типа Юлия всегда оставалась сильной — ради себя, ради сцены и, главное, ради дочери. Однако никто не мог предположить, что звезда, зажигающая сердца миллионов людей, погаснет в 38 лет. А Алдонина в свои 12 лет потеряет самого близкого человека.

8 марта 2019 года Началову госпитализировали. Её состояние резко ухудшилось, и семье пришлось принять непростое решение: Вера улетела с одноклассниками в Лондон. Это была своего рода защита — чтобы девочка не видела маминых страданий и не мучилась переживаниями. Мама и дочь продолжали поддерживать связь по телефону. Юлия, как всегда, держалась бодро и убеждала дочку, что всё под контролем.

Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем предполагали близкие и поклонники звезды. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице. Причинами смерти стали заражение крови и остановка сердца.

Вера узнала о случившемся по возвращении в Москву. В аэропорту её встретил отец, который и сообщил девочке о произошедшем. На похоронах Вера держалась удивительно стойко, ни разу не заплакав.

Суд с любовником матери за квартиру: Жизнь Веры Алдониной после смерти матери


После трагической смерти Юлии Началовой перед семьёй встал сложный вопрос: с кем будет жить Вера? Рядом, как и прежде, оказались те, кто мог поддержать — дедушка Виктор и бабушка Таисия Началовы. Именно они стали для Веры новым домом и опорой. Вера проводила много времени с бабушкой и дедушкой ещё при жизни матери, когда Юлия уезжала на гастроли. Поэтому её решение остаться с ними казалось естественным. Отец, Евгений Алдонин, предлагал дочке переехать к нему, однако девочка решительно сделала свой выбор. Примечательно, что на отношения с папой это никак не сказалось. Ежегодно они проводят вместе отдых.

Однако нашлись и те, кто решил нажиться на горе маленькой девочки. Так, бывший возлюбленный Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, стал судиться с Верой за квартиру. Дело в том, что Юлия заняла у него деньги, взамен переписала имущество. Мужчине удалось выиграть суд.

«"Бывший возлюбленный" — это не совсем точная формулировка. Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьей. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его совести», — вспоминает Вера.

Творческий путь Веры Алдониной


Уже в 6 лет Вера начала свой творческий путь, вышла на сцену и спела с мамой «Колыбельную». Через два года она снялась в клипе Юлии на песню «Жди меня». Одним из самых запоминающихся моментов детства стало участие в шоу «Один в один!». Вера и Юлия выступали в образах Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте, исполняя песню «А знаешь, всё ещё будет». Примечательно, что покойная Началова никогда не давила на Веру с выбором профессии, но уже тогда она видела дочку актрисой.

После смерти матери Веру настраивали, что она должна быть сильной. Поэтому девочка продолжила свой собственный творческий путь. Зрители были в восторге, когда в эфире шоу «Привет, Андрей!», приуроченному к 40 дням со смерти Юлии Началовой, появилась её 12-летняя дочь.

В том же году близкие друзья Юлии Началовой решили снять клип на главный хит певицы «Герой не моего романа», в нём снялась мечтающая о карьере актрисы Вера. Другие песни мамы она стала исполнять на школьных вечерах.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Многие отмечают, что Вера очень похожа на маму. От Началовой она унаследовала не только внешность, но и голос. Это стало ясно, когда девочка продемонстрировала свои вокальные данные в шоу «Дуэты».

Личная жизнь Веры Алдониной


Сегодня Вера активно ведёт социальные сети. Снимки наглядно демонстрируют, что девушка унаследовала от матери правильные черты лица, что регулярно отмечают преданные поклонники Началовой.

Кроме того, снимками Веры часто делится её мачеха, Ольга Алдонина, с которой Вера состоит в хороших отношениях. Ещё один близкий для Веры человек — это Лариса Долина. Певица не раз отмечала, что во всём готова помогать своей крестнице Вере. В прошлом году именно она заявила о том, что у Алдониной есть молодой человек. Выбор юной красавицы она целиком и полностью одобрила.

Вера Алдонина сейчас


В июле этого года Алдонина успешно окончила школу. Вопреки всем ожиданиям дочь Началовой решила не получать высшее музыкальное образование. Вместо этого она поступила на бюджет во ВГИК.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Кроме того, Алдонина планирует в ближайшее время съехать от бабушки и дедушки и начать самостоятельную жизнь. В одном из последних шоу, в котором выступала Вера, она вновь рассказывала о маме. По словам девушки, после смерти Юлии её жизнь разделилась на несколько частей, однако жить с этим она всё-таки научилась.

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