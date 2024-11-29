Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ

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Опасность заразиться ВИЧ-инфекцией в разы увеличивается у людей с наркотической или алкогольной зависимостью. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. При употреблении наркотиков вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может передаться от одного человека к другому через шприц. А при злоупотреблении алкоголем нередко случается, что человек теряет над собой контроль и заражается вирусом в результате полового контакта», — сказал Виталий Ходлин.Он добавил, что свободный от спиртного и наркотиков образ жизни играет важнейшую роль в профилактике ВИЧ.
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