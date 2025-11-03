«Гормоны шалят!»: врачи о массовом росте усов у девочек-подростков
В России зафиксирован всплеск роста усов у девочек-подростков
Врачи отмечают резкий рост случаев появления усов у девочек-подростков по всей России. Если раньше с подобной проблемой обращались 2 из 10 подростков, то сейчас — уже 6 из 10. Об том этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».
Основная причина — гормональный сбой, связанный с эпидемией ожирения среди школьников. Зумеры злоупотребляют фастфудом, газировкой и ведут малоподвижный образ жизни, что нарушает работу эндокринной системы и повышает уровень тестостерона.
Медики советуют родителям и подросткам не паниковать, скорректировать питание, вести здоровый образ жизни и увеличивать физическую активность.
