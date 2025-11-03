«Нет одного признака лжи»: профайлер рассказал о том, как понять, что человек врёт
Профайлер Анищенко рассказал, как по поведению определить ложь
Профайлер и специалист по языку жестов Илья Анищенко объяснил RT, что распознать ложь по человеку можно только комплексно, анализируя сразу несколько признаков.
В первую очередь специалисты обращают внимание на жесты и мимику, которые сигнализируют о повышенном стрессе.
«Общее правило: нет какого-то одного признака лжи в поведении человека. Того, что человек почесал нос, и это значит, что он врёт — такого нет», — отметил он.Признаками стресса могут быть поджатие или облизывание губ, сухость губ, учащённое моргание, напряжение лица или исчезновение улыбки. Также внимание уделяют противоречиям между вербальными и невербальными сигналами: когда человек говорит одно, а мимика показывает другое.
Анищенко подчеркнул, что только анализируя всё поведение в комплексе — мимику, жесты и речь — можно сделать вывод о вероятной лжи.