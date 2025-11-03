«Нет одного признака лжи»: профайлер рассказал о том, как понять, что человек врёт

03 ноября 2025, 20:54

Профайлер Анищенко рассказал, как по поведению определить ложь

Фото: Istock / DeanDrobot

Профайлер и специалист по языку жестов Илья Анищенко объяснил RT, что распознать ложь по человеку можно только комплексно, анализируя сразу несколько признаков.





В первую очередь специалисты обращают внимание на жесты и мимику, которые сигнализируют о повышенном стрессе.





«Общее правило: нет какого-то одного признака лжи в поведении человека. Того, что человек почесал нос, и это значит, что он врёт — такого нет», — отметил он.