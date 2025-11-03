Принимали ставки и выигрыши: в Красной Поляне «накрыли» нелегальное казино
В Красной Поляне обнаружили подпольное казино с оборудованием и деньгами
В Красной Поляне правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный букмекерский бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Злоумышленники принимали ставки, выплачивали выигрыши и следили за ходом игр.
В ходе обыска у них изъяли наличные, мобильные телефоны и специальное оборудование, используемое для работы казино.
Ранее стало известно, что спасатели пришли на помощь 23-летней туристке, получившей травму колена во время одиночного похода в районе перевала Аибга в горах Сочи.
Читайте также: