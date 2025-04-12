Горнолыжный курорт Шерегеша досрочно закрылся из-за аномального потепления

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Горнолыжный курорт Шерегеша объявил о досрочном завершении сезона из-за аномального весеннего потепления. Об этом сообщила дирекция курорта.
Воскресенье, 13 апреля, станет последним днем работы подъемников.
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«Эта весна оказалась слишком непредсказуема: обильный снег дал нам надежду на долгий сезон, но следующее за ним яркое солнце и высокая плюсовая температура сделали так, что наши планы буквально «растаяли» на глазах», — приводит «Сiбдепо» сообщение Шерегеша.Отмечается, что снежный покров, как по количеству, так и по качеству, не соответствует нормам безопасности.
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Данил Пономарев