Синоптик раскрыла, как долго в Москве будут идти снегопады

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Снегопады в Москве будут продолжаться до середины недели, осадки ожидаются днем и ночью. Об этом заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температуры по ночам останутся отрицательным.
«Надеяться на таяние снега в среду не приходится. А вот начиная со второй половины недели в дневные часы у нас будет смешанная фаза — дождь со снегом. Моросящие осадки. И вот это не будет способствовать увеличению снежного покрова», — поделилась метеоролог в беседе с RT.В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что заморозки в столице могут наблюдаться вплоть до начала июня. В разговоре с «Москвой 24» эксперт пояснил, что при этом следующее похолодание ожидается не раньше 5 мая. По его информации, температурные качели могут быть обусловлены глобальным потеплением, которое наблюдается во всех уголках земного шара.
«Хотя, казалось бы, глобальное потепление, и должна, наоборот, температура стабильно расти, а мы видим вот такие резкие понижения в апреле месяце. Еще один пример: в прошлом году мы столкнулись с холодным периодом в начале мая», — уточнил синоптик.Читайте также:
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