Жители Подмосковья выберут победителя конкурса логотипа Мострансавто

17 декабря 2025, 13:35

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Открытый конкурс на создание юбилейного логотипа Мострансавто, посвященного 100-летию компании в 2026 году, вышел на финишную прямую. До 15 декабря в организацию поступило 58 работ от авторов из разных городов России, включая Норильск и Ставрополь. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Экспертное жюри выбрало 10 финальных макетов. Теперь определить победителя смогут жители и гости Московской области: проходит онлайн-голосование в официальном телеграм-канале Мострансавто. Проголосовать можно только за один логотип — до 24 декабря.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Мы были приятно удивлены количеством и уровнем присланных логотипов. Выбрать только десять из них оказалось непростой задачей. Каждый финальный логотип по‑своему отражает историю, масштаб и дух нашего предприятия. Теперь мы хотим узнать мнение наших пассажиров и всех, кто следит за развитием автобусного транспорта в регионе», — отметили в пресс-службе Мострансавто.