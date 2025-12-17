Лучших медиков скорой помощи наградили в Подмосковье

17 декабря 2025, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье подвели итоги профессионального конкурса для сотрудников Московской областной станции скорой помощи. В нём участвовали врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, а также диспетчеры. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Участники конкурса должны были проработать в своей специальности не менее трёх лет. Конкурс состоял из трёх этапов: онлайн-тестирования для проверки теоретических знаний, практического задания с ситуационными задачами и демонстрации профессиональных навыков.





«На сотрудников скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. И такой конкурс профессионального мастерства – возможность поддержать и выделить лучших. Ранее были отмечены водители, теперь настала очередь медработников. По итогам конкурса были определены 12 победителей и призеров, все они получат денежную премию», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врач: Татьяна Иванова, Раменская подстанция;

Фельдшер: Екатерина Пекшева, Люберецкая подстанция;

Медбрат: Азат Шарипов, Клинская подстанция;

Диспетчер: Анна Худякова, Дмитровская подстанция