Лучших медиков скорой помощи наградили в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги профессионального конкурса для сотрудников Московской областной станции скорой помощи. В нём участвовали врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, а также диспетчеры. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Участники конкурса должны были проработать в своей специальности не менее трёх лет. Конкурс состоял из трёх этапов: онлайн-тестирования для проверки теоретических знаний, практического задания с ситуационными задачами и демонстрации профессиональных навыков.
«На сотрудников скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. И такой конкурс профессионального мастерства – возможность поддержать и выделить лучших. Ранее были отмечены водители, теперь настала очередь медработников. По итогам конкурса были определены 12 победителей и призеров, все они получат денежную премию», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Лучшие медработники в категориях:
- Врач: Татьяна Иванова, Раменская подстанция;
- Фельдшер: Екатерина Пекшева, Люберецкая подстанция;
- Медбрат: Азат Шарипов, Клинская подстанция;
- Диспетчер: Анна Худякова, Дмитровская подстанция
- Врачи — от 130 до 170 тыс. рублей;
- Фельдшеры — от 100 до 150 тыс. рублей;
- Медсестры и медбратья — от 80 до 120 тыс. рублей