«Город-герой, устремлённый в будущее»: Смоленск претендует на звание «Молодёжная столица России»

Смоленск – город-герой с многовековой историей и узнаваемым архитектурным обликом – по праву считается одним из самых комфортных и ухоженных городов страны. Продуманная городская среда, развитая инфраструктура и ориентация на потребности жителей делают его удобным для жизни и притягательным для молодёжи. Уже в ближайшем будущем у Смоленска есть реальные шансы получить статус «Молодёжной столицы России», и внести свой вклад в это может каждый неравнодушный гражданин.





В 2025 году город заявил о себе на Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», выдвинув кандидатуру в специальной номинации «Молодёжная столица России». По итогам заочного этапа Смоленск уверенно прошёл в финал и продолжает борьбу за престижное звание. В числе его конкурентов — Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.



Смоленск – один из древнейших городов России, ведущий летопись с 863 года. Его географическое положение между Москвой и Минском, на пересечении ключевых транспортных маршрутов, на протяжении столетий определяло роль города как важного культурного, экономического и стратегического центра.



Сегодня Смоленск динамично развивается как современный, открытый и удобный для жизни город. Здесь формируется насыщенная городская среда, создаются условия для профессионального роста, самореализации и разнообразного досуга. Особое внимание уделяется студентам и молодым семьям, благодаря чему город становится всё более привлекательным для молодых людей. Активно развиваются и креативные индустрии: Смоленск входит в число ведущих российских площадок в этой сфере и регулярно принимает крупные мероприятия Союзного государства.



Город сохраняет статус одного из ключевых образовательных центров региона. В Смоленске работают 30 учреждений среднего профессионального образования и 16 вузов, в которых обучается около 45 тысяч студентов. В совокупности эти факторы формируют образ современного, ориентированного на будущее города, уверенно претендующего на звание молодёжной столицы страны.



Но главное богатство Смоленска – это почти 80 тысяч активных, талантливых и целеустремлённых молодых людей, которые уже сегодня формируют его облик и закладывают фундамент завтрашнего дня.



Смоленская молодёжь органично сочетает разные интересы и стили жизни: уверенно чувствует себя и в скейт-парках, и на сцене одного из старейших драматических театров России, играет в хоккей и футбол, развивает киберспорт и выбирает здоровый образ жизни, выходя на пробежки по живописным историческим маршрутам города. Молодые смоляне бережно относятся к культурному наследию, осваивают традиционные ремёсла, одновременно работая с VR-технологиями, открывая собственные проекты и реализуя творческие идеи в креативных пространствах.



Фото: iStock/Borisb17

В 2026 году в Смоленске запланирован масштабный годовой фестиваль возможностей для молодёжи «Ключи». Его концепция предполагает, что каждый месяц станет символическим «ключом» к новым направлениям и возможностям:





январь — ключ к студенчеству,

февраль — ключ к здоровью,

март — ключ к культуре,

апрель — ключ к космосу,

май — ключ к Победе,

июнь — ключ к молодости,

июль — ключ к семье,

август — ключ к дружбе,

сентябрь — ключ к путешествиям,

октябрь — ключ к карьере,

ноябрь — ключ к наставничеству,

декабрь — ключ к добру.

превращение города в федеральную площадку для крупных молодёжных событий и инициатив;

доступ к методической и экспертной поддержке;

запуск дополнительных грантовых программ для реализации молодёжных проектов.