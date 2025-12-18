«Город-герой, устремлённый в будущее»: Смоленск претендует на звание «Молодёжная столица России»
Смоленск – город-герой с многовековой историей и узнаваемым архитектурным обликом – по праву считается одним из самых комфортных и ухоженных городов страны. Продуманная городская среда, развитая инфраструктура и ориентация на потребности жителей делают его удобным для жизни и притягательным для молодёжи. Уже в ближайшем будущем у Смоленска есть реальные шансы получить статус «Молодёжной столицы России», и внести свой вклад в это может каждый неравнодушный гражданин.
В 2025 году город заявил о себе на Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», выдвинув кандидатуру в специальной номинации «Молодёжная столица России». По итогам заочного этапа Смоленск уверенно прошёл в финал и продолжает борьбу за престижное звание. В числе его конкурентов — Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Смоленск – один из древнейших городов России, ведущий летопись с 863 года. Его географическое положение между Москвой и Минском, на пересечении ключевых транспортных маршрутов, на протяжении столетий определяло роль города как важного культурного, экономического и стратегического центра.
Сегодня Смоленск динамично развивается как современный, открытый и удобный для жизни город. Здесь формируется насыщенная городская среда, создаются условия для профессионального роста, самореализации и разнообразного досуга. Особое внимание уделяется студентам и молодым семьям, благодаря чему город становится всё более привлекательным для молодых людей. Активно развиваются и креативные индустрии: Смоленск входит в число ведущих российских площадок в этой сфере и регулярно принимает крупные мероприятия Союзного государства.
Город сохраняет статус одного из ключевых образовательных центров региона. В Смоленске работают 30 учреждений среднего профессионального образования и 16 вузов, в которых обучается около 45 тысяч студентов. В совокупности эти факторы формируют образ современного, ориентированного на будущее города, уверенно претендующего на звание молодёжной столицы страны.
Но главное богатство Смоленска – это почти 80 тысяч активных, талантливых и целеустремлённых молодых людей, которые уже сегодня формируют его облик и закладывают фундамент завтрашнего дня.
Смоленская молодёжь органично сочетает разные интересы и стили жизни: уверенно чувствует себя и в скейт-парках, и на сцене одного из старейших драматических театров России, играет в хоккей и футбол, развивает киберспорт и выбирает здоровый образ жизни, выходя на пробежки по живописным историческим маршрутам города. Молодые смоляне бережно относятся к культурному наследию, осваивают традиционные ремёсла, одновременно работая с VR-технологиями, открывая собственные проекты и реализуя творческие идеи в креативных пространствах.
В 2026 году в Смоленске запланирован масштабный годовой фестиваль возможностей для молодёжи «Ключи». Его концепция предполагает, что каждый месяц станет символическим «ключом» к новым направлениям и возможностям:
- январь — ключ к студенчеству,
- февраль — ключ к здоровью,
- март — ключ к культуре,
- апрель — ключ к космосу,
- май — ключ к Победе,
- июнь — ключ к молодости,
- июль — ключ к семье,
- август — ключ к дружбе,
- сентябрь — ключ к путешествиям,
- октябрь — ключ к карьере,
- ноябрь — ключ к наставничеству,
- декабрь — ключ к добру.
Одновременно с этим город Елец в Липецкой области принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» и теперь претендует на получение звания «Город молодёжи – 2026».
Финальные итоги голосования будут объявлены 20 декабря. Поддержать города можно до 19 декабря включительно на портале «Госуслуги».
Победа в конкурсе — это гораздо больше, чем символический титул на один год. Получение статуса открывает новые перспективы для развития городской среды и молодёжной политики:
- превращение города в федеральную площадку для крупных молодёжных событий и инициатив;
- доступ к методической и экспертной поддержке;
- запуск дополнительных грантовых программ для реализации молодёжных проектов.
Чтобы поддержать Елец и Смоленск, необходимо:
- зайти на портал «Госуслуги» и пройти авторизацию;
- выбрать опрос «Выберите Молодёжную столицу России и Город молодёжи»;
- отдать голос за Смоленск в номинации «Молодёжная столица» и за Елец в номинации «Город молодёжи».
Важно учитывать, что проголосовать за город своего региона невозможно, поэтому участие жителей других областей особенно значимо.
Завершение Года защитника Отечества победой в молодёжных конкурсах Смоленска и Ельца – города-героя и города воинской славы – стало бы по-настоящему символичным финалом и ярким подтверждением того, что города с великой историей уверенно смотрят в будущее и готовы стать центрами притяжения молодёжи со всей страны.