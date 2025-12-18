В Большом театре наградили победителей конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую»
12 декабря 2025 года в Бетховенском зале Большого театра России прошла церемония награждения победителей Всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую», который проводится уже третий год подряд. Новая тема конкурса инициируется каждые три месяца, позволяя участникам создавать свежие творческие работы и делиться семейными традициями чтения.
В церемонии приняли участие более 350 участников со всей страны. Были отмечены лауреаты из различных регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Алтайский край, Иркутскую область, Краснодарский край, Сахалин и другие. В фойе была организована выставка конкурсных работ, а ведущими торжества стали прима балерина Элеонора Севенард и премьер Большого театра Денис Родькин.
Организаторы конкурса — Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, Клубное сообщество Саввинской библиотеки и Фестивальное движение «Книжные маяки России» — подчеркнули значимость проекта для популяризации семейного чтения, воспитания доброты и любви к Родине. Итоги конкурса будут учитываться в рамках программы «Десятилетие Детства в России» и национального проекта «Образование». Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте и группе в «ВК».
Читайте также: