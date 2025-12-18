В Большом театре наградили победителей конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую»

18 декабря 2025, 14:24

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

12 декабря 2025 года в Бетховенском зале Большого театра России прошла церемония награждения победителей Всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую», который проводится уже третий год подряд. Новая тема конкурса инициируется каждые три месяца, позволяя участникам создавать свежие творческие работы и делиться семейными традициями чтения.