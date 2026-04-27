Города Кузбасса уходят под воду из-за резкого потепления

27 апреля 2026, 15:38

На многих территориях Кемеровской области произошло подтопление. Об этом в рамках аппаратного совещания в областном правительстве рассказал глава региона Илья Середюк.





Так, в Новокузнецке Томь поднялась до опасного уровня, из-за чего пришлось эвакуировать маломобильных жителей. В Белове затоплен частный сектор, вывезли две семьи. В Новокузнецком округе затопило дорогу на посёлок Загадный. Там проезд уже удалось восстановить.





«Паводковая обстановка в этом году непростая, обильные осадки зимой кратно повысили риск подтоплений в весенний период. Температура воздуха будет расти и дальше, снег в верховьях продолжит таять и повышать уровень рек», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«В зону риска подтопления попали: шестой километр, Вертолётная площадка, посёлок Абагур, разъезд Абагуровский, Форштадт, Кульяновка, Притомский, дорога на Карлык», — уточнил Ильин.