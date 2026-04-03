Кузбасс оперативно готовят к паводкам

03 апреля 2026, 16:08

Кемеровская область активно готовится к весеннему половодью. Для этого дорожные службы расчищают ливневки, чтобы талая вода не застаивалась и быстро вытекала. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.





На сегодняшний день проводятся работы по очистке кюветов, прокопке траншей и освобождению водопропускных труб от льда и мусора. Уже удалось почистить больше трех тысяч единиц.





«Пока зафиксирован всего один случай перелива дорожного полотна — в поселке Иганино Новокузнецкого муниципального округа. Ситуация под контролем, дорога работает без ограничений», — приводит «Сiбдепо» слова главы региона.