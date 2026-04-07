Паводки угрожают Нижнему Новгороду

07 апреля 2026, 01:48

Из-за паводков в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности действует в Нижнем Новгороде из‑за паводков. Причинами стали активное таяние снега и подъем уровня воды в реке Кудьме, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм-канале.