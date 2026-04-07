Паводки угрожают Нижнему Новгороду
Режим повышенной готовности действует в Нижнем Новгороде из‑за паводков. Причинами стали активное таяние снега и подъем уровня воды в реке Кудьме, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм-канале.
Градоначальник уточнил, что произошло традиционное для этого времени года подтопление низководного автомобильного моста. Эвакуация жителей не потребовалась, а на месте уже установили предупреждающие знаки, пока специалисты непрерывно отслеживают развитие ситуации.
Для противодействия паводку в Нижнем Новгороде власти сформировали девять специализированных отрядов. В их составе свыше 4 000 человек и более 600 единиц техники. Кроме того, на случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения, способные принять до 40 000 жителей, добавил Шалабаев.
