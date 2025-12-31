Городские службы МЧС Петербурга усилят в Новый год
Начальник управления информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал о мерах безопасности в праздничные дни и о том, как избежать проблем в этот период.
По его словам в беседе с «Петербургским дневником», гарнизон всегда находится в боевой готовности. Фейерверки, праздничное настроение и мороз создают дополнительные риски для граждан.
Сначала отмечается Новый год, затем Рождество, когда в храмах собирается множество прихожан. Важно предотвратить любые чрезвычайные ситуации на местах, где собираются верующие. После этого наступает время крещенских купаний. Определяются специальные места, где дежурят спасатели, готовые оперативно прийти на помощь.
Следующий этап — весна. Рыбаки выходят на тонкий лед, и ежегодно фиксируются случаи спасения людей с оторвавшихся льдин. С потеплением начинается пал сухой травы, возникают проблемы с «шашлычниками», разводящими огонь в необорудованных местах, и с купающимися на диких пляжах. Осенью люди начинают использовать обогреватели различных типов.
Поэтому сотрудники МЧС работают напряженно, обеспечивая безопасность 365 дней в году.
Согласно статистике, в новогоднюю ночь количество заявок увеличивается в два-три раза. Обычно в день по городу происходит 200-300 выездов, а во время праздников это число может достигать тысячи. Не все вызовы критичные, но в указанный период действуют усиленные боевые расчеты, заключил Литовка.
