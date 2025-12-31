Городские службы МЧС Петербурга усилят в Новый год

31 декабря 2025, 16:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Начальник управления информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал о мерах безопасности в праздничные дни и о том, как избежать проблем в этот период.