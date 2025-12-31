Путин поздравил россиян с Новым годом

31 декабря 2025, 16:01

Путин пожелал россиянам здоровья и счастья в 2026 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Его поздравление в эфире телеканала «Россия 24» первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.





Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году.

«Дорогие друзья! <…> Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно любви, которая вдохновляет», — сказал он.