Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин пожелал россиянам здоровья и счастья в 2026 году
Президент России Владимир Путин обратился с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Его поздравление в эфире телеканала «Россия 24» первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.
Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году.
«Дорогие друзья! <…> Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно любви, которая вдохновляет», — сказал он.Путин подчеркнул, что народ своими успехами пишет новые главы тысячелетней истории России. Он также выразил поддержку военнослужащим, отметив, что страна верит в них и победу.
Отметим, что обращение традиционно транслировалось в отдаленных регионах перед наступлением Нового года.