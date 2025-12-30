Подмосковные энергетики полностью готовы к новогодним праздникам

30 декабря 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» подготовились к новогодним праздникам, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя спокойно и безопасно. С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года на дежурство выйдут руководители компаний, оперативный и оперативно-ремонтный персонал. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.





В «Мособлэнерго» в круглосуточном режиме будут работать 67 бригад. В случае необходимости к работе привлекут ещё 349 бригад и 559 единиц спецтехники, а также 141 передвижную дизельную электростанцию общей мощностью 47 МВт.



В компании «Россети Московский регион» готовы 303 бригады:

1 198 специалистов,

363 единицы техники,

182 передвижных дизель-генератора мощностью 71 МВт.

«Для надежного электроснабжения жителей мы отменяем все плановые ремонты и переключения с 31 декабря до 12 января. Только работы, необходимые при технологических нарушениях, будут проводиться», — отметили в «Мособлэнерго».

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области