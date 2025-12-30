Подмосковные энергетики полностью готовы к новогодним праздникам
Специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» подготовились к новогодним праздникам, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя спокойно и безопасно. С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года на дежурство выйдут руководители компаний, оперативный и оперативно-ремонтный персонал. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
В «Мособлэнерго» в круглосуточном режиме будут работать 67 бригад. В случае необходимости к работе привлекут ещё 349 бригад и 559 единиц спецтехники, а также 141 передвижную дизельную электростанцию общей мощностью 47 МВт.
В компании «Россети Московский регион» готовы 303 бригады:
- 1 198 специалистов,
- 363 единицы техники,
- 182 передвижных дизель-генератора мощностью 71 МВт.
«Для надежного электроснабжения жителей мы отменяем все плановые ремонты и переключения с 31 декабря до 12 января. Только работы, необходимые при технологических нарушениях, будут проводиться», — отметили в «Мособлэнерго».Перед праздниками специалисты провели внеплановые проверки линий и оборудования, усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности, а еще проверили спецтехнику. Ситуационно-аналитический центр компаний будет круглосуточно мониторить состояние электросетей.
Жители Подмосковья могут обращаться по вопросам подачи электро-, газо- и теплоресурсов в единую диспетчерскую службу округа, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, к голосовому помощнику по номеру 122 (доб. 4). При запахе газа необходимо звонить по номеру 112.
Сообщить о нарушении электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно:
- на горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99;
- на «Светлой линии» «Россети Московский регион» — 8-800-220-0-220;
- через виртуального помощника Электру в Telegram.