Опрос показал, сколько россиян планируют свой новогодний бюджет
38% россиян заранее планируют свой бюджет на новогодние праздники. Об этом сообщает телеканал RT, приводя итоги опроса сервиса SuperJob.
Отмечается, что чаще всего бюджет составляют женщины (41%), чем мужчины (34%). Среди молодежи до 35 лет траты распределяют 41%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 32%.
Каждый второй опрошенный заявил, что собирается экономить в этом году по сравнению с прошлым. Только 2% готовы потратить больше, а четверть (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет.
Тем не менее, средняя сумма расходов выросла на 7%, достигнув 22,5 тысяч рублей на человека, не включая подарки. Самый скромный бюджет у молодежи до 35 лет — 15,9 тысяч рублей. Чем выше доход, тем больше планируемые траты.
Среди городов-миллионников самый большой бюджет у москвичей — 26,2 тысячи рублей. Следом идут Санкт-Петербург и Красноярск — 22,9 и 22 тысячи рублей соответственно.
Читайте также: