Опрос показал, сколько россиян планируют свой новогодний бюджет

31 декабря 2025, 13:01

SuperJob: 38% россиян планируют свой новогодний бюджет

Фото: iStock/Polina Ronca

38% россиян заранее планируют свой бюджет на новогодние праздники. Об этом сообщает телеканал RT, приводя итоги опроса сервиса SuperJob.