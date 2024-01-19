Городским округам Подмосковья передали более 100 дизельных генераторов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
115 дизельных генераторов для обеспечения электричеством водозаборных узлов передало Минимущества Московской области муниципалитетам региона в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дизельные генераторы переданы в 33 городских округа. Их будут использовать в случаях нештатного отключения стационарной сети, чтобы обеспечить бесперебойную работу ВЗУ», — отмечается в сообщении.Дизельные генераторы будут автоматически включаться в течение двух секунд после отключения электроснабжения и обеспечат стопроцентную работоспособность ВЗУ до восстановления работы стандартной электросети. Таким образом потребители не лишатся водоснабжения.
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