В Раменском округе отремонтируют восемь трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Работы на 22 энергообъектах проведут в Раменском округе в наступившем году. В планах капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций, замена 121 опоры ЛЭП и 5,4 км проводов», — уточняется в сообщении.Работы проведут в следующих населённых пунктах: селе Игумново, сельском поселении Новохаритоновское, деревнях Удельная, Дементьево, Жирово, Устиновка и Трошково, посёлках совхоза «Раменское» и ГКЗ, а также в самом городе Раменское.
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