В Балашихе за год отремонтируют и построят более трёх километров ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«В частности, участок кабельной линии протяжённостью 1,1 км реконструируют на Главной улице в микрорайоне Железнодорожный. Работы также проведут в микрорайонах Николо-Архангельский и Салтыковка и на Первомайской улице в городе Балашиха», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в Салтыковке и в Николо-Архангельском построят трансформаторные подстанции. Все работы планируется выполнять в основном весной и летом.
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