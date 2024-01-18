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В Балашихе за год отремонтируют и построят более трёх километров ЛЭП

18 января 2024, 14:58
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три с половиной километра линий электропередачи планируют обновить и построить на территории городского округа Балашиха в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В частности, участок кабельной линии протяжённостью 1,1 км реконструируют на Главной улице в микрорайоне Железнодорожный. Работы также проведут в микрорайонах Николо-Архангельский и Салтыковка и на Первомайской улице в городе Балашиха», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Салтыковке и в Николо-Архангельском построят трансформаторные подстанции. Все работы планируется выполнять в основном весной и летом.

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#балашиха
#лэп
#электричество
#минэнерго мо
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Подмосковные лесничие провели уборку на воинских захоронениях времен ВОВ
18 января 2024, 15:40

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Подмосковные лесничие поддерживают порядок на воинских захоронениях и памятниках времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Традиционно дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков в далёких 1941, 1942 годах западные подмосковные округа отмечают зимой.

«91 памятный знак расположен на землях гослесфонда. Наши лесничие, сотрудники ЛПС и лесной охраны взяли шефство над этими местами воинской славы. Регулярно проводятся субботники: зимой стелы и обелиски очищаются от снега.Круглый год поддерживается надлежащее состояние памятных мест», — поделился председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, ​что сотрудники отчистили памятники, установленные в честь павших бойцов партизанского отряда Василия Копаева вблизи деревни Немки в городском округе Лотошино.

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#олег баженов
#сотрудники
#великая отечественная война
#история
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Прокурор запросил для Стрелкова почти пять лет колонии
18 января 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На суде прокурор запросил для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) 4 года и 11 месяцев лишения свободы по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
В настоящий момент слушания по делу Стрелкова проходят в Мосгорсуде в закрытом от публике формате.

«Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. В отношении бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Сперва следователи ходатайствовали о домашнем аресте Стрелкова, однако, его заключили в СИЗО до 18 сентября 2023 года. Позже арест был продлён.

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#экстремизм
#суд
#прокуратура
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В Подмосковье подготовили подъезды к более 220 крещенским купелям
18 января 2024, 15:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подъездные пути к более 220 местам для крещенских купаний подготовили дорожники Московской области в 55 округах региона, общая протяжённость подготовленных дорог превысила 380 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подъездные пути очистили от снега и обработали противогололёдными материалами. При этом в порядок привели не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, тротуары, остановки рядом с купелями, а также неподалёку от храмов», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.

Больше всего дорог подготовили на территории Можайского округа — более 35 километров. В Коломне и Богородском округе было очищено около 20 км дорог к купелям.

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#крещение
#дороги
#подмосковье
#московская область
#алексей гержик
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Лавров заявил об очищении общества благодаря СВО
Лавров: СВО помогла очистить РФ от людей, которым чужда российская культура
18 января 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

СВО очистила общество от людей, которым не ощущают причастность к России и ее культуре. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре», — заявил дипломат.
Он отметил, что часть таких людей уехала из страны, ряд людей остался и начал задумываться, но большая часть общества все же объединилась.

В ходе пресс-конференции Лавров рассказал о безнаказанных зверствах киевского режима. Он отметил, что Киев дозволено все, даже пытки американцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Королёве в январские выходные проведут фермерский фестиваль
18 января 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ярмарка-фестиваль фермерской продукции будет проводиться с 19 по 21 января и с 26 по 29 января в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На фестивале можно будет продегустировать и купить продукты, произведённые в фермерских хозяйствах, а также приобрести изделия народного промысла и авторские сувениры. Посетителей ждут мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция и мёд», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля для юных и взрослых посетителей проведут мастер-класс по изготовлению пряников.

Фестиваль будет проводиться на пешеходной зоне у дома №18 по Октябрьской улице, часы работы — с 10 утра до 18:00.

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#фермер
#фестиваль
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Синоптик Ильин спрогнозировал мокрый снег в столичном регионе на Крещение
18 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что на Крещение в Московском регионе.
«Сначала снегопады пройдут в западных районах Московской области, но постепенно они накроют весь столичный регион», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

По его словам, жителям региона стоит ждать некоторого похолодания в воскресенье.

При этом, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильные снегопады постепенно будут уходить на восточную часть страны.

«Рано утром в пятницу в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани начнётся снег, и снегопад будет длиться двое суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. За это время может выпасть до 30-35 см снега. Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

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#прогноз
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Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Жигарева
18 января 2024, 14:25

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума в ходе первого заседания весенней сессии приняла решение о досрочном прекращении полномочий Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от депутата заявления, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«Благодарю Кирилла Сергеевича за многолетнюю совместную работу. Вы были депутатом Мособлдумы в течение трёх созывов и проделали огромную работу на благо жителей Подмосковья», – сказал спикер Игорь Брынцалов.
Он пожелал Жигареву дальнейших успехов.

Уточняется, что после прекращения полномочий мандат будет вакантным. Кандидатура на него будет выдвинута в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы проводить не станут.

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#парламент
#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
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В Мытищах устроили незаконную свалку площадью более 37 тыс квадратных метров
18 января 2024, 14:06

Нелегальную свалку отходов организовали рядом с деревней Сухарево городского округа Мытищи, её площадь превысила 37 тысяч квадратных метров, а объём отходов составил около 42 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
«Большинство размещённых на нелегальной свалке отходов составил лом кирпича, асфальта и бетона, а также техногенные грунты», — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что эти отходы не отравили почву, ущерб землям эксперты оценили в 18 млн рублей. Материалы по факту организации нелегальной свалки стройотходов переданы в полицию. Сотрудники Минэкологии области продолжают надзорные мероприятия в округе.

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#отходы
#минэкологии мо
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Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности
18 января 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион» из-за ожидающейся метели с мокрым снегом и ветром с порывами до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Для ликвидации последствий возможных аварий сформированы 303 бригады, в которые входят 1198 человек, в распоряжении аварийных бригад 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на случай аварий приготовлено 157 передвижных дизель-генераторов, с помощью которых можно будет наладить временные схемы снабжения потребителей электричеством.

Сообщить о проблемах с электричеством можно по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

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#минэнерго мо
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#московская область
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