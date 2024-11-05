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Гороскоп для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября

Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября
Фото: iStock/amgun

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры нежелательно расходовать силы на пустые разговоры. Они будут отвлекать от действительно важных дел, требующих внимание.
В любви лучше контролировать амбициозность, не тратить крупные суммы на подарки. Важно сохранить чувства и близость за счёт общения, обмена мнениями и идеями.

В вопросах здоровья надо правильно распределять свои силы и учитывать свой потенциал. Особенно при физической нагрузке. На этой неделе нужно себя беречь от холода и не перемерзать. Также рекомендуется не переедать. От перенапряжения поможет полноценный сон.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 4 по 10 ноября.

У Овна наступают перемены. Он почувствует прилив энергии, станет более работоспособным, реализует дела, которые долго откладывал.

Тельцу надо отложить крупные и дорогостоящие покупки. Во всех сферах ему лучше быть скромным и осмотрительным.

Близнецы смогут отстоять свою точку зрения. Им надо быть увереннее и опираться на факты.

Рак станет притягательнее и загадочнее. Ему хорошо поддерживать у себя хорошее настроение, вести оживлённые беседы и заниматься самосовершенствованием.

Льву важно восстановить силы, высыпаться. В общении ему надо проявить великодушие и доброту.

Деве энергию надо направить на реализацию своих планов. Ей поможет практичность и концентрированность.

Весам надо обратить внимание на деловую сферу и быть более исполнительными. В личной жизни хорошо прислушаться к партнёру и стремиться к компромиссу.

Скорпиону во всех сферах будет помогать приветливость и вежливость. Ему полезно всё соотносить со своими духовными идеалами и со своими принципами.

Стрельцу необходимо найти время для интеллектуального развития и приятного чтения интересных книг. Он приобретёт новые знания, будет воодушевлен и вдохновлён.

Козерогу нужно радовать себя покупками и приятными мелочами. Он будет в прекрасном настроении.

Водолею надо найти время для встреч с единомышленниками. Ему важно находиться среди дружелюбных и добрых людей.

Рыбам поможет серьёзность и любознательность. Им важно расширять свой кругозор и интересоваться новым.

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В Кашире освятили установленный в память о казаках поклонный крест
05 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Поклонный крест, установленный в Кашире в память о казаках и их семьях, погибших в годе репрессий и боёв, освятили, церемония состоялась 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы отдали дань уважения героическому прошлому каширской земли, установили и освятили памятный поклонный крест. Это одновременно и наше послание нашим потомкам. Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Ермак» наравне со взрослыми помогали в изготовлении и установке креста. Им будет, что рассказать их детям», — сказал атаман хутора «Георгиевский» Московского казачьего округа «Всевеликое войско Донское» Сергей Радьков.
Шестиметровый поклонный крест расположен на пересечении Каширского проспекта и 1-й Дзержинской улицы. Освящение креста провёл священник Валерий Сосковец.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#казаки
#история
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Воробьёв анонсировал открытие движения по эстакаде и развязке на Каширском шоссе в конце года
Движение по эстакаде и развязке на Каширском шоссе откроют в конце года
05 ноября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение по разворотной эстакаде и развязке Каширского шоссе откроют в конце года. Их строят в рамках масштабной реконструкции этой транспортной артерии. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается. Создаются индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Рассчитываем, что строительная компания «СтройТрансГаз», с которой мы давно работаем, порадует нас к Новому году, сдав первые два этапа», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил всю команду и сделал акцент на досрочную сдачу объекта.
«Это экономит огромное количество времени и автолюбителям, и общественному транспорту. Сейчас сообщение на Каширке затруднено, нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Выезд из Видного, расширение Каширки и разворотная эстакада – все эти решения помогут значительно улучшить ситуацию», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас Каширское шоссе перегружено и не справляется с потоком транспорта. Самая большая проблема – на пересечении с Володарским шоссе. Людям приходится стоять в пробках по полтора часа. Кроме того, Каширка является вылетной магистралью из Москвы. Она имеет важное значение для расположенных там жилых комплексов.

Открытие движения по разворотной эстакаде обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а по развязке – с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе. Кроме того, автомобилисты получат удобный выезд в область. В результате они смогут экономить в пути до 20 минут. Значительно разгрузятся дороги в соседних деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сёлах Остров и Молоково.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«А в рамках третьего и четвёртого этапов будет реконструирован участок Каширского шоссе от трассы А-105 до Володарского шоссе, построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширены 1,3 км Каширки. Предусмотрены три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод», – сказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас на участках работают более 260 специалистов и 60 единиц техники. Чтобы не перекрывать движение по высокоинтенсивной магистрали, работы разбиты на четыре этапа. Первые два планируют завершить к концу года. Движение запустят по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, а также по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе.

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#андрей воробьёв
#трасса
#эстакада
#строительство
#шоссе
#дороги
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В Подмосковье выплаты на новорождённых превысили миллиард рублей
05 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более одного миллиарда рублей перечислили из бюджета Московской области на выплаты на новорождённых детей с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерство социального развития региона.
«Родители новорождённых могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В этом году выплату получили родители более 50 тысяч детей, общая сумма выплат из бюджета составила более 1 млрд рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Отмечается, что выплата предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Оформить её могут родители, зарегистрировавшие рождение малыша на территории Московской области. Оформление выплаты доступно в онлайн-формате — через региональный портал госуслуг.

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#новорождённые
#московская область
#подмосковье
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Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне
Космонавт Прокопьев: американцы были на Луне, но могли снять кадры в павильоне
05 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/1971yes

Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом сообщил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», пишет РИА Новости.
Прокопьев отметил, что не все верят в правдивость полета американцев на Луну, но рассказы космонавтов, которые участвовали в тех событиях, говорят об обратном. При этом российский космонавт не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле, поскольку «в те времена камер Gopro не было».

Прокопьев добавил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у Соединенных Штатов, было достаточно трудно.

Напомним, первым человеком, который ступил на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.

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#луна
#космос
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В Ивантеевке капитально отремонтируют детсад
05 ноября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в дошкольном отделении школы №7 города Ивантеевка Пушкинского округа, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание детского сада общей площадью более 920 квадратных метров, построенное в 1962 году. Подрядчик также обязан будет поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Детский сад расположен по адресу: город Ивантеевка, Задорожная улица, дом №13. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 123 миллиона 545 тысяч 730 рублей 31 копейку. Заявки принимаются до 11 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
#капитальный ремонт
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На границе Казахстана и РФ скопилось около 280 фур из-за ремонта трассы
05 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/Sner

Более 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана и России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Казахстана.
«По состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной заторов стали ремонтные работы на трассе «Атырау-Астрахань».

В ведомстве уточнили, что пропускная способность этого пункта пропуска составляет 200 автомобилей в сутки, однако туда ежедневно прибывает порядка 250-300 транспортных средств. Прилагаются все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска, заключили в пресс-службе.

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«Теплая погода»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется плюсовая температура
Синоптик Шувалов: в Москве потеплее к вечеру 6 ноября, а дальше градусы будут выше
05 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/Serjio74

Начало ноября пугает жителей Москвы и области своим зимним холодом и снежными сугробами. Можно ли надеяться на какие-то изменения в лучшую сторону?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».
«Завтра, 6 ноября, нас ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Я не думаю, что он будет сильным и противным. Мы от зимы снова вернемся в осень. Первый шаг к потеплению — завтра вечером. Температура постепенно будет повышаться до 5 градусов, а к выходным достигнет 7-9 градусов», — заявил синоптик.

По его словам, рост давления также идет, однако дожди, если будут, то небольшие и моросящие.
«Будет теплая погода, теплые ночи с положительной температурой. Этот снег, который дал нам представление о предстоящей зиме, к пятнице и субботе растает. Репетиция прошла, но до середины ноября стоит окончательно утеплиться к зиме. Желаю не откладывать до последнего», — заключил Шувалов.

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В Кашире провели экологический субботник
05 ноября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экологическую акцию «Чистый лес» провели на территории Берёзовой рощи в городском округе Кашира, субботник состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Чистый лес», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Провели экологический субботник в Березовой роще в Кашире-2. Между прочим, все желающие могут забрать из рощи порубочные остатки. Достоевское участковое лесничество даёт добро», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В ходе экологического субботника территорию площадью три гектара очистили от семи кубометров мусора и 15 кубометров неликвидной древесины.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Директор Ступинского филиала «Мособллеса», лесничий Михаил Харитонов отметил, что место для субботника было выбрано неслучайно — данный участок прилегает к жилым домам и местные жители любят там прогуливаться. Благодаря проведённой уборке такие прогулки станут гораздо приятнее.

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#субботник
#природа
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Проектирование Северного подъезда к Лобне начнётся до конца года
05 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/i-Stockr

Приступить к проектированию первого этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня» планируется до конца текущего года, в настоящее время проводится конкурс на получение подряда на создание проекта и проведение строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершить проектирование должны в первом квартале будущего года, а строительно-монтажные работы планируется закончить в первом квартале 2026 года», — отмечается в сообщении.
Северный подъезд к Лобне будет проходить от съезда с путепровода через железную дорогу, который является частью Северного обхода Лобни, до Лесной улицы в садоводческом товариществе «Лесная полянка». Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит около 500 метров.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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