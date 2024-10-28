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«Получать удовольствие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 октября по 3 ноября

Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для всех знаков зодиака
28 октября 2024, 12:11
Фото: iStock/amgun

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры нужно придерживаться фундаментальных и проверенных истин. Хорошо быть последовательными в самовыражении, в своих мыслях и взглядах. Не благоприятны нововведения.
В любви важно быть друг для друга друзьями и получать удовольствие от общения.

В вопросах здоровья не следует допускать интеллектуального перенапряжения. Полезно делать небольшие перерывы в работе для непродолжительного отдыха.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 28 октября по 3 ноября.

Овну удастся сконцентрироваться для выполнения серьезной работы. Он будет спокоен и практичен.

Тельцу лучше избегать лишних трат. Свои планы распределять ему надо рационально и с пользой, исключая бесполезное времяпрепровождение.

Близнецам поможет проницательность и целеустремлённость. Они способны будут всё понимать интуитивно без слов.

У Рака неделя начнётся с прилива сил. Их надо не растерять и расходовать свою энергию экономно.

Лев будет в хорошем настроении. Он со всем справится, будет доволен собой и полученными результатами.

Деве важно своевременно отдыхать и при этом сохранять трудолюбие. Её способности погружаться в деятельность и извлекать пользу будут оценены по достоинству.

Весам надо быть добрыми от души. Им благоприятно помогать близким и проявлять сочувствие.

Скорпиону нужно доводить дела до конца и верно использовать те шансы и возможности, которые ему предоставляет судьба.

Стрельцу можно порадовать себя покупками. Они его украсят и подчеркнут его достоинства.

Козерогу осмотрительность и концентрация внимания будут помогать. Ему надо проявить свой организаторский талант.

Водолею желательно быть тактичным и скромными. На этой неделе лучше не вносить кардинальных перемен в свою жизнь.

Рыбам нужно правильно пользоваться своими сильными чертами характера и достоинствами. Им важно себя хвалить и подбадривать.

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Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья
Врач Кузьменко: холестерин, содержащийся в яйцах, не так страшен
28 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/AlexPro9500

Все мы любим яйца: в разных видах и в разные приемы пищи, но вот остаются вопросы: сколько яиц в день можно употреблять, и не страшен ли содержащийся в них холестерин?
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что каждый человек должен иметь цель употребления, чтобы принести пользу конкретно своему организму.

«Если, например, человек ходит в спортзал, ему нужно много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция — желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт.

Он напомнил о существовании общей рекомендации употребления яиц, однако подчеркнул, что каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

«Общая рекомендация: 1-2 яйца в день — не больше. Но это вилами по воде. Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье. Яйца человека не убьют. Запрета на употребления яиц не существует», — объяснил врач.

По его словам, холестерин, содержащийся в яйцах и пугающий многих людей, не так уж и страшен, но здесь важно следить за своими показателями: самочувствием, внешним видом и ресурсами.

«Желток в яйцах — это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов», — сказал Филипп Кузьменко.

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В Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского
28 октября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

На территории Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии России в Реутове завершилось строительство часовни, посвящённой святому благоверному великому князю Даниилу Московскому, небесному покровителю инженерных войск России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Чин освящения провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, один из инициаторов строительства часовни.

В рамках события глава Реутова Филипп Науменко подарил храму центральную икону «Господь Вседержитель с Богородицей и святым благоверным князем Даниилом Московским».

Даниил Московский был младшим сыном Александра Невского и основателем Данилова монастыря. Он стал родоначальником московской ветви династии Рюриковичей. Его запомнили как мудрого и дальновидного политика, посвятившего свою жизнь объединению русских земель и превращению Москвы в могущественное государство.

После церемонии освящения часовни у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву была проведена панихида, во время которой почтили память этого героя и других воинов-инженеров, погибших при выполнении своего воинского и служебного долга.

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Исследование раскрыло неожиданную связь газовых плит и преждевременных смертей
Bloomberg: газовые плиты ежегодно вызывают до 40 тысяч смертей в Европе
28 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/simpson33

Ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование учёных из испанского Университета Жауме I.
Отмечается, что в настоящее время газовые плиты используются в около трети европейских домов. Однако при их использовании в воздух выделяется диоксид азота и твёрдые частицы, вызывающие респираторные заболевания и приводящие к преждевременной смерти. Также газовые плиты выделяют парниковые газы, в частности, диоксид углерода, которые способствуют изменению климата.

Кроме того, природный газ используется для отопления домов в Европе. В целом домохозяйства региона вносят порядка 25% от общего объёма выбросов парниковых газов в Евросоюзе. В следствие чего учёные пришли к выводу, что газовые плиты чрезвычайно токсичны, а значит и проблема ранней смертности из-за них «гораздо хуже, чем мы думали», отметила ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

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#великобритания
#опасность
#смерть
#исследование
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На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер
28 октября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Ранее пустовавшая территория вдоль улицы Воронина в Мытищах превратилась в благоустроенный сквер с детской игровой площадкой. В день открытия состоялся праздничный концерт для детей из местных дворов, школ и детсадов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Долгое время решалась судьба участка земли рядом с домом № 6 по улице Воронина. В итоге вместе с жителями было принято решение обустроить там детский сквер. Сейчас все работы завершены. Построена новая игровая площадка, организованы пешеходные дорожки, установлено освещение. Сквер оборудовали средствами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.
Все архитектурные формы – ярких цветов. А к весне в Воронинском сквере проведут дополнительное озеленение территории.

Работы прошли при поддержке Министерства благоустройства Подмосковья.

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#мытищи
#дети
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#московская область
#детская площадка
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В России проходит акция «Сказки русской музыки»
28 октября 2024, 10:23

Фото: портал «Культурадляшкольников.РФ»

С 25 октября по 15 ноября 2024 года в стране проводится Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Он приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Акция пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Он реализуется министерством культуры и министерством просвещения России при участии Центра культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), а также Российского фонда культуры. Все творческие мероприятия проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, проявить свои таланты и дарования, научить их ценить и гордиться неповторимой культурой России.

Учащиеся как музыкальных, так и обычных общеобразовательных школ со всей страны могут принять участие в творческом состязании и проявить свои способности в следующих номинациях:
«Хореография» – исполнить танцевальный номер на музыку Н.А.Римского-Корсакова;
«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» – придумать и нарисовать афишу к творческим постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);
«Инструментальное творчество» – исполнение любого произведения или фрагмента из произведения Н.А.Римского-Корсакова (соло и оркестр).

Для этого следует подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в акции в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам конкурса экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных и понравившихся членам жюри работ-победителей. Все номера-победители будут представлены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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#акция
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#рф
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Школьники из Каширы поучаствовали в музыкальном марафоне
28 октября 2024, 10:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каждый год ученики пятых классов образовательных учреждений Каширского района участвуют в муниципальном марафоне, приуроченном к Международному Дню музыки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В России Международный День музыки начали отмечать в 1996 году, когда исполнилось 90 лет со дня рождения известного советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Музыка служит средством общения. С её помощью можно выразить свои чувства и поделиться эмоциями с окружающими. Она объединяет людей, создавая атмосферу единства и солидарности.

В этом году в марафоне участвовали 19 учеников из восьми школ района. Они побывали на виртуальной экскурсии в мире музыки, играли в музыкальные игры, разгадывали загадки и знакомились с уникальными видеоматериалами.

Самые активные участники марафона стали победителями и призёрами.

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#музыка
#игры
#марафон
#кашира
#московская область
#школьники
#ученики
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Ещё 19 юным жителям Каширы торжественно вручили паспорта
28 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В администрации Каширы прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан России. Главный документ получили 19 юношей и девушек, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов поздравил юных жителей округа, достигших 14 лет. Он передал им пожелания и напутствия губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Для каждого, кто получает этот документ впервые, это важное событие. Вы становитесь взрослыми, в полной мере несёте ответственность за свои поступки и решения. Пусть вашими победами гордятся родители и наши любимая страна», – сказал Шувалов.
Мероприятие завершилось совместной фотографией на память.

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#кашира
#михаил шувалов
#подмосковье
#московская область
#паспорт
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Искусственный интеллект зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений правил парковки
28 октября 2024, 09:52

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

Искусственный интеллект в Московской области использует камеры системы «Безопасный регион» для фиксации автомобилей, припаркованных возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер и обнаруживает автомобили, припаркованные возле площадок. На основе полученных данных автоматически создаётся запрос на проверку. Если ответственное лицо подтверждает нарушение, водителю выписывается протокол об административном правонарушении.

Проект стартовал в июне 2024 года. Благодаря искусственному интеллекту было обнаружено более 1,5 тысячи нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений о правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей.

Другие успешные примеры использования искусственного интеллекта в Московской области доступны на портале «Цифровое Подмосковье».

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#подмосковье
#автомобили
#парковки
#нарушения
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
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Глава Каширы поздравил работников транспортного предприятия с профессиональным праздником
28 октября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравили сотрудников транспортной компании «ИП Молоканова О. Ю.», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году компания отмечает двойной праздник: в ноябре предприятию исполнится 25 лет. В настоящее время автопарк компании насчитывает около 25 автобусов, а начинался он с четырёх старых автобусов ПАЗ и ЛИАЗ.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководителем компании Ольгой Молокановой и трудовым коллективом. Он высоко оценил вклад предприятия в развитие экономики региона и вручил почётные грамоты и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд.

Награды получили заместитель директора Елена Молокоедова, механик Вадим Галиев, водители Алексей Ерёменко и Андрей Павлов.

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