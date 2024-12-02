Гороскоп для каждого знака зодиака со 2 по 8 декабря

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В сфере карьеры необходимо соблюдать честность и надёжность. Слова и дело должны совпадать. Это поможет сохранить доверие людей. В любви желательно стремиться к новизне и быть открытыми к романтическим авантюрам. Благоприятны подарки в виде сюрпризов. Хорошо на этой неделе друг друга приятно удивлять. В вопросах здоровья для того, чтобы резко не наступил упадок сил, лучше не садиться на диеты и не голодать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака в период со 2 по 8 декабря.
У Овна период позитивных переживаний. Ему надо направить своё внимание на всё то, что его радует и приносит удовольствие.
Телец почувствует удовлетворение. Он будет творчески себя проявлять, и стремиться к воплощению желаний.
Близнецы ловко и быстро будут справляться с информацией. Их ждёт интенсивная интеллектуальная работа.
Раку полезно заводить новые знакомства и находиться в центре внимания. Его способность убеждать и увлекательно вести беседу возрастёт.
Лев почувствует себя уверенней, его самооценка повысится, а силы, которые прибавились, придадут веру в успех.
Деве надо себя позитивно оценивать и быть в оптимистичном настроении. Ей важно быть мудрой.
Весы станут популярнее и будут увлечены общественной деятельностью. У них увеличится привлекательность.
Скорпиону полезно начать изучать то, чем они давно интересовались, но откладывали. Его любознательность будет способствовать быстрому освоению информации.
Стрельцу надо быть благожелательно настроенным, не разочаровываться в любви и партнёрских деловых взаимоотношениях.
Козерог сможет себя полноценно проявить и с удовольствием принять справедливую похвалу и восхищение его личностью.
Водолей сможет спланировать долговременные финансовые вложения. Его доход вырастет.
Рыбам поможет внимание к деталям и упорство на пути к своей цели. План и его последовательная реализация повысят шансы на успех.
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У Овна период позитивных переживаний. Ему надо направить своё внимание на всё то, что его радует и приносит удовольствие.
Телец почувствует удовлетворение. Он будет творчески себя проявлять, и стремиться к воплощению желаний.
Близнецы ловко и быстро будут справляться с информацией. Их ждёт интенсивная интеллектуальная работа.
Раку полезно заводить новые знакомства и находиться в центре внимания. Его способность убеждать и увлекательно вести беседу возрастёт.
Лев почувствует себя уверенней, его самооценка повысится, а силы, которые прибавились, придадут веру в успех.
Деве надо себя позитивно оценивать и быть в оптимистичном настроении. Ей важно быть мудрой.
Весы станут популярнее и будут увлечены общественной деятельностью. У них увеличится привлекательность.
Скорпиону полезно начать изучать то, чем они давно интересовались, но откладывали. Его любознательность будет способствовать быстрому освоению информации.
Стрельцу надо быть благожелательно настроенным, не разочаровываться в любви и партнёрских деловых взаимоотношениях.
Козерог сможет себя полноценно проявить и с удовольствием принять справедливую похвалу и восхищение его личностью.
Водолей сможет спланировать долговременные финансовые вложения. Его доход вырастет.
Рыбам поможет внимание к деталям и упорство на пути к своей цели. План и его последовательная реализация повысят шансы на успех.
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Анастасия Бондарева