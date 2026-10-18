«Горячая цвета колы, а холодная — будто разбавленное молоко»: Челябинцы рассказали о необычных качествах воды

18 октября 2026, 16:23

В Челябинске из кранов идет вода молочного цвета

Фото: istockphoto/Denis Torkhov

Жители северо-западной части Челябинска столкнулись с необычным качеством водопроводной воды: из кранов потекла белёсая жидкость, напоминающая молоко. Об этом пишет 74.ru.





На странный оттенок воды обратили внимание жители сразу нескольких многоквартирных домов. Один из очевидцев, Дмитрий с улицы Академика Королёва, рассказал, что проблемы с водоснабжением для горожан уже не редкость.





«Мы уже привыкли, что горячая вода цвета колы, а холодная пошла белая — будто разбавленное молоко», — поделился мужчина.