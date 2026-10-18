«Горячая цвета колы, а холодная — будто разбавленное молоко»: Челябинцы рассказали о необычных качествах воды
В Челябинске из кранов идет вода молочного цвета
Жители северо-западной части Челябинска столкнулись с необычным качеством водопроводной воды: из кранов потекла белёсая жидкость, напоминающая молоко. Об этом пишет 74.ru.
На странный оттенок воды обратили внимание жители сразу нескольких многоквартирных домов. Один из очевидцев, Дмитрий с улицы Академика Королёва, рассказал, что проблемы с водоснабжением для горожан уже не редкость.
«Мы уже привыкли, что горячая вода цвета колы, а холодная пошла белая — будто разбавленное молоко», — поделился мужчина.При этом он отметил характерную особенность: если набрать воду в ёмкость и немного подождать, жидкость постепенно приобретает привычный прозрачный вид. Аналогичные обращения поступили от жителей улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова.
В местном водоканале МУП «ПОВВ» предварительно связали помутнение с работами на водопроводных сетях, проводившимися на прошлой неделе. По версии специалистов, после вмешательства в систему в воде могла увеличиться концентрация кислорода. Если белый оттенок исчезает при отстаивании, это подтверждает предположение. В предприятии заверили, что такая вода не представляет опасности.