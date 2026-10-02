Мособлводоканал провёл за месяц исследование около 3700 проб воды
3 676 проб воды, взятых из подмосковных систем водоснабжения и водоотведения, исследовали в сентябре текущего года сотрудники лаборатории Мособлводоканала, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки охватили качество вод на каждом из этапов — от добычи из скважин до возвращения в природу стоков после глубокой очистки.
«Лабораторные исследования воды являются важнейшим инструментом для обеспечения экологической и санитарной безопасности, так как позволяют выявить скрытые угрозы», — отмечается в сообщении.
Из артезианских скважин и прочих точек водозабора сотрудники лаборатории взяли 2 456 проб. Взятая в этих местах вода показывает, в каком состоянии находятся естественные подземные горизонты. В рамках исследования также проверяют, нет ли в ресурсе, поступающем в систему водоснабжения, опасных примесей.
Число проб, взятых на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях, составило 1 220. Эти проверки проводятся, чтобы убедиться, что стоки не принесут вреда окружающей среде. Исследования показали высокую эффективность используемых в Московской области технологий очистки вод: все образцы соответствовали экологическим нормативам.
Проверка качества воды в Подмосковье проводится на постоянной основе. Это позволяет специалистам в режиме реального времени оценивать, насколько эффективны используемые в системе реагенты, в случае необходимости оперативно исправлять настойки очистных установок и предотвращать нештатные ситуации, благодаря чему потребители стабильно получают качественный ресурс.
Ранее сообщалось, что забор проб воды для лабораторных исследований представляет собой строго регламентированный технологический цикл. Жидкость помещают в стерильную тару, и специалист фиксирует базовые физико-химические параметры. Приборы измеряют температуру среды, уровень кислотно-щелочного баланса, прозрачность и мутность.
Каждому образцу присваивают уникальный идентификационный код. Проба маркируется и сопровождается детальным протоколом отбора, в котором фиксируется точное время, координаты точки забора и условия окружающей среды.