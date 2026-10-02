Мособлводоканал провёл за месяц исследование около 3700 проб воды

02 октября 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

3 676 проб воды, взятых из подмосковных систем водоснабжения и водоотведения, исследовали в сентябре текущего года сотрудники лаборатории Мособлводоканала, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Проверки охватили качество вод на каждом из этапов — от добычи из скважин до возвращения в природу стоков после глубокой очистки.





«Лабораторные исследования воды являются важнейшим инструментом для обеспечения экологической и санитарной безопасности, так как позволяют выявить скрытые угрозы», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО