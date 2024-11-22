Горячева объяснила чрезмерность ввода в детсадах «Основ государственности»

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Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что введение в детских садах курса «Основы государственности» чрезмерно и не нужно.
«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребёнке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность. Гражданская идентичность начинает по-настоящему формироваться в подростковом возрасте. Истинная сопричастность к Родине куётся делами, а не дополнительными дисциплинами», — пояснила парламентарий в беседе с Газета.ру.Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов объяснил необходимость цензурировать стендап-комиков.
«Сфера стендап-комедии часто игнорирует и юрисдикционные, и моральные запреты. Мат в выступлениях стендаперов используется как инструмент привлечения внимания и создания юмористического эффекта. В этом смысле общество стоит перед дилеммой: стать потребителем подобного контента или отвергнуть его из-за несоответствия моральным нормам. Истинная сила слова проявляется не в его грубости, а в способности вдохновлять, учить и созидать», — прокомментировал своё предложение в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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