В Думе считают, что правительство должно принять «незамедлительные» меры по мигрантам

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В Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
Ещё депутаты Государственной Думы предлагают расширить процедуру видеозаписи данных экзаменов. В рамках борьбы с незаконной миграцией этот проект обращения направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Депутаты также предложили разработать и закрепить необходимые уровни владения русским языком для иностранцев, учитывая их профессиональные обязанности. Ещё они хотят инициировать определение перечня государственных учреждений, которым будет разрешено экзаменовать иностранцев и установить места проведения тестирования с учетом нужд отдельных регионов.
Также Госдума советует правительству принять меры для того, чтобы не допускать заключения посреднических договоров с коммерческими организациями, которые проводят экзамены и выдают сертификаты.
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Депутаты также предложили разработать и закрепить необходимые уровни владения русским языком для иностранцев, учитывая их профессиональные обязанности. Ещё они хотят инициировать определение перечня государственных учреждений, которым будет разрешено экзаменовать иностранцев и установить места проведения тестирования с учетом нужд отдельных регионов.
Также Госдума советует правительству принять меры для того, чтобы не допускать заключения посреднических договоров с коммерческими организациями, которые проводят экзамены и выдают сертификаты.
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Ольга Енгалычева