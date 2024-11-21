В Госдуму внесли законопроект о расторжении ядерно-экологической программы

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Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Текст документа представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
В законопроекте предлагается предлагается денонсировать указанные соглашение и протокол, которые были подписаны в Стокгольме 21 мая 2003 года.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам осуществить ревизию международных соглашений, определить среди них устаревшие и невыгодные для России. По итогу этой работы будут найдены соглашения, которые дают ряд привилегий для враждебных стран, и подготовить их к расторжению.
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Анастасия Чинкова