Быстро и вкусно: Рецепт пиццы с курицей и грибами в домашних условиях

Фото: istock/Waqar Hussain
Пицца — любимое многими блюдо, которое спасает в любой непредвиденной ситуации. Но когда хочется чего-то мучного, необязательно идти в ресторан. Можно приготовить дома из знакомых ингредиентов. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить пиццу с курицей и грибами в домашних условиях.
Ингредиенты для тестаМука — 250–280 г.
Быстродействующие дрожжи — 8–10 г.
Соль — 3/4 ч. ложки
Сахар — 1 ч. ложка
Вода — 160 мл.
Оливковое масло
Ингредиенты для начинкиКуриное филе — 200 г.
Лук — 1 шт.
Шампиньоны — 100 г.
Растительное масло — 2 ст. ложки
Молоко — 150 мл.
Мука — 1 ст. ложка
Сыр — 100 г.
Соль, перец
Фото: istock/bohemia8
Пошаговый рецепт
- Соединить половину муки с дрожжами, солью и сахаром, добавить в смесь масло и теплую воду, перемешать и добавить оставшуюся муку.
- Перемешать — должно получиться мягкое эластичное тесто, которое нужно положить в чашку, накрыть и оставить на 10-15 минут.
- Нарезать курицу, лук и грибы. Обжарить их на разогретой сковороде.
- Добавить в эту же сковороду молоко, муку с солью и перцем. Мешать 3-5 минут до загустения. Далее снять с огня и остудить.
- Из теста раскатать тонкий пласт, положить его на противень и сверху выложить начинку. Посыпать тёртым сыром.
- Поставить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
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Анастасия Бондарева