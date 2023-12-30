Скончался известный российский журналист Максим Соколов

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На 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что колумнист агенства умер на даче в Тверской области.
Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что смерть Соколова является невосполнимой утратой и огромной потерей. Самого журналиста он оценил как профессионала, который всегда был лидером и примером для своих коллег.
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Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.
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Анастасия Чинкова