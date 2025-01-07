Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

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Снежная буря в США унесла жизни как минимум четырех человек, сообщает NBC.
В Канзасе двое погибли в аварии на внедорожнике, съехав с дороги. В Миссури мужчина получил смертельную травму во время уборки снега, а в Техасе один человек замерз на автобусной остановке.
Стихия оставила без электричества более 300 тысяч человек, в то время как на Юге и Среднем Западе перебои с электроэнергией затронули еще около 80 тысяч потребителей. Шторм также стал причиной отмены почти 2000 рейсов по всей стране.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Вашингтоне до конца седьмого января из-за приближающейся бури, как сообщил мэр столицы США.
Ранее россиянам сообщали, что стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов.
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Стихия оставила без электричества более 300 тысяч человек, в то время как на Юге и Среднем Западе перебои с электроэнергией затронули еще около 80 тысяч потребителей. Шторм также стал причиной отмены почти 2000 рейсов по всей стране.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Вашингтоне до конца седьмого января из-за приближающейся бури, как сообщил мэр столицы США.
Ранее россиянам сообщали, что стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов.
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Мария Моисеева