Госдума: Google сильно не хочет, чтобы мир узнал правду о Донбассе и СВО

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko Сл
Попытки Google скрыть от акционеров проблемы с судами в России связали с информацией о СВО. Google сильно не хочет, чтобы мир узнал правду о Донбассе и СВО, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Google пытается отменить решения российских судов, но почему-то через судопроизводство в США, при этом акционеры не в курсе ситуации и проигранных дел компании в РФ. А всё ради того, чтобы не исполнять решения наших судов о разблокировке российских СМИ», – сообщил зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Компания блокирует аккаунты СМИ, проигрывая суды, рискуя репутацией и активами, обманывает инвесторов и пытается манипулировать системой правосудия, сообщает LIFE со ссылкой на Горелкина.
Первое слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград» состоялось 28 августа в окружном суде Сан-Хосе. Корпорация требует внести запреты на решения российских судов о разблокировке YouTube-каналов СМИ.
Читайте также:
Французский суд продолжает допрашивать основателя Telegram Павла Дурова
Жена Стрелкова сообщила, что на него «повесили красную полосу»
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Лия Мурадьян