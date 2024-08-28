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Французский суд продолжает допрашивать основателя Telegram Павла Дурова

Следственный судья в Париже продолжает допрос Павла Дурова
28 августа 2024, 20:44
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Допрос основателя Telegram Павла Дурова продолжается в Париже. Следственный судья еще не отпустил миллиардера, сообщила прокуратура Парижа вечером 28 августа.


Дуров еще днем предстал по Франции перед судьей, который принимает решение о предъявлении обвинений. Вопреки сообщениям в СМИ, Павел Дуров все еще находится на допросе, его не отпускали сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», профессор и доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что основателя Telegram задержали во Франции по заказу США. Причиной стал тот факт, что американские спецслужбы не смогли контролировать данные пользователей в мессенджере.

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Перечислены главные навыки детей для поступления в первый класс
Плюс Детям: Родители считают главным навыком первоклашек внимание
28 августа 2024, 20:21

Фото: iStock/Zaikina

Исследование Плюс Детям показало, что российские родители считают основными навыками ребёнка для поступления в первый класс внимание, память и усидчивость.
Также немаловажным считаются развитый словарный запас и логическое мышление. Родители отметили, что навык счёта важнее умения читать.

Для развития навыков своих детей многие используют цифровой контент.

«Спрос на цифровой контент у родителей связан с игровым форматом обучения, который помогает детям улучшить и закрепить необходимые умения перед школой. В современных мобильных приложениях ребенок может развить произвольное внимание, логическое и инженерное мышление, эмоциональный интеллект и фантазию», — прокомментировал в беседе с Газета.ру руководитель edutainment-направления Плюс Детям Кеша Скирневский.

Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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#спрос
#школа
#образование
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В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет
Пятилетний мальчик разбил сосуд возрастом 3,5 тысячи лет в музее Хехта в Хайфе
28 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Natali Stroganova

5-летний мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта во время экскурсии в Израиле. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Согласно информации источника, потеря данного экспоната не нанесла значительного финансового ущерба. Отмечается, что в музее Хехта акцент делается на том, чтобы сделать исторические находки доступными для общественности, по этой причине многие археологические образцы не огорожены.

Представители музея заявили, что сосуд будут реставрировать и скоро его вновь выставят. По словам директора музея Инбаля Ривлина, важно, чтобы произошедшее не отбило у ребенка желание посещать музеи в будущем.

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#музей
#израиль
#мальчик
#ребёнок
#экскурсия
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Общественница Зарипова предупредила о росте числа нелегальных таксистов
28 августа 2024, 19:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.
По её словам, оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) может побудить таксистов не покупать его из экономии и продолжить работать уже нелегально.

«Есть кризис недоверия таксомоторного рынка к страховым компаниям. Это началось, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси и с кратным ростом стоимости полиса. Появление допстрахования для перевозчиков ещё больше ухудшает отношения со страховщиками, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Зарипова.

До этого автоэксперт Владимир Сажин высказывал мнение о том, что для борьбы с правонарушителями на электросамокатах необходимо время для того, чтобы все введённые нормы и правила начали работать.

«Их начали принимать только недавно, сами модераторы проводят патрули, профилактические беседы и объясняют как можно и нельзя делать», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоблогер Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.

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Жена Стрелкова сообщила, что на него «повесили красную полосу»
Супруга Игоря Стрелкова сообщила, что в колонии его считают склонным к побегу
28 августа 2024, 19:14

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, данные действия администрации колонии являются шагом к тому, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти в рамках условно-досрочного освобождения, на которое он планировал подавать в ближайшие дни. Женщина отметила, что ее муж не нарушал правила внутреннего распорядка ИК, а также ни разу не отказывался от работы.

Регинская пояснила, что никаких происшествий со стороны Стрелкова за все время пребывания в колонии не было. Предпосылок к побегу, определенно, нет, заключила она.

Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.

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#игорь стрелков
#тюрьма
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Профессор Подберёзкин обвинил США в задержании Дурова
28 августа 2024, 19:11

Фото: iStock/Jon Rehg

Директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», профессор и доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что задержание во Франции основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова является заказом США.
Специалист высказал уверенность в том, что это связано с тем, что Дуров в какой-то момент оказался вне контроля американских спецслужб.

Он добавил, что как вариант – Дурова могут предать Штатам по запросу.

«Вариантов у него немного. Один из них — вернуться в Россию, где влияния спецслужб США нет, либо оказаться в тех же Эмиратах, где всё равно не будет остановлено его преследование», – приводит Pravda.Ru слова Подберёзкина со ссылкой на NewsInfo.Ru.

До этого стали известны подробности личной жизни Павла Дурова. Так, общественности стала известна Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей предпринимателя. Как напомнила «Вечерняя Москва», Ирина обратилась к своим подписчикам в соцсетях и заявила, что не намерена выяснять подробности из жизни своего экс-партнера.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.

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В России упала средняя стоимость минивэна
28 августа 2024, 18:51

Фото: iStock/ysuel

В июле этого года в России снизилась средняя стоимость минивэна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составила 1,91 млн рублей.
Так, эксперты «Отчетов Авто.ру» выяснили, что два года сегмент автомобилей для больших семей занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке. Средний возраст таких машин – 12 лет.

Как передают «Известия», самыми популярными минивэнами в России по прошествии семи месяцев этого года стали Hyundai Grand Starex, Chevrolet Orlando и Opel Zafira.

А «Петербургский дневник» выяснил стоимость школьных дневников в канун начала учебного года. Так, по информации издания, стоимость простого белого дневника варьируется от 42 рублей, в мягкой обложке с рисунками либо в обложке из экокожи – от 174 рублей, в твердой ламинированной обложке – от 68 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год.

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#россияне
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#товары
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Россиянки, которым турецкая полиция вырвала ногти, вернулись домой
28 августа 2024, 18:31

Фото: iStock/Diy13

Две россиянки, которые были задержаны в Турции и не могли покинуть страну почти три месяца, возвратились на родину. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
На сегодняшний день женщины ведут судебный процесс против турецких правоохранителей, обвиняя их в неправомерных действиях. Во время задержания в аэропорту одной из россиянок вырвали ногти.

Уточняется, что туристки были вынуждены жить в заброшенном доме и мыться в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Большую ​часть времени они жили в стране без денег.

Напомним, женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.

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#турция
#туризм
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Приехавшие в Подмосковье юные куряне побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого
Приехавшие в Подмосковье куряне побывали на самой высокой фабрике мороженого
28 августа 2024, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковное правительство организовало для приехавших из Курской области детей экскурсию на самую высокую в мире фабрику мороженого. Она расположена в комплексе Москва-Сити, на 89-м этаже Башни «Федерация. Восток».
Ранее фабрику занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое производственное предприятие. Помещение представляет собой миниатюрную копию завода в Долгопрудном. Ежедневно там готовят около 5 тыс. хрустящих стаканчиков. Экскурсию вместе с компанией «Чистая линия» организовали Министерство информации и молодёжной политики, а также Министерство социального развития Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На фабрику приехали 228 детей в сопровождении взрослых. Самой юной посетительнице – 10 месяцев. Экскурсанты увидели все этапы производства мороженого.
«Компания «Чистая линия» много лет сотрудничает с правительством Московской области. В рамках проекта «Доброе дело», например, мы отправляли мороженое в Донецк, Тельманово, Новоазовск и другие города. Сегодня были очень рады принять на нашей площадке в Москва-Сити детишек из Курской области. Показывали гостям удивительный процесс производства мороженого. Здесь ещё находится фабрика шоколада, и мы также рассказывали, как он изготавливается. Надеемся, что царящая здесь атмосфера поможет детям отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались. Мы должны быть вместе в этот непростой период», – сказал вице-президент группы компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, ребята побывали на смотровой площадке Panorama360, расположенной в Москва-Сити на высоте 327 ме. Оттуда видны Кремль, Лужники, МГУ, Останкинская телебашня, здание МИДа и Дом правительства России. У гостей была возможность сделать уникальные фото на фоне панорамных видов столицы. Кроме того, всех ждала дегустация сливочного пломбира, прямо на их глазах сошедшего с конвейера.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Моей малышке 10 месяцев, мы здесь впервые. Нам всё чрезвычайно понравилось. Удивительная фабрика! Отсюда вся Москва как на ладони. Незабываемые впечатления», – поделилась эмоциями жительница Курской области Надежда Александровна, которая приехали на экскурсию с двумя детьми.
Сейчас в Подмосковье находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Андрея Воробьёва для размещения всех, кому нужна помощь, подготовлены места в оздоровительных лагерях и семейном центре. Повсеместно организовали комфортное проживание, многоразовое питание, спортивные и развлекательные мероприятия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#экскурсия
#мороженое
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В Минчистоты напомнили об уголовном наказании за кражу или поджог мусорных баков
28 августа 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жителям Подмосковья необходимо помнить, что за кражу или поджог мусорных баков грозит уголовное наказание. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году региональные операторы отмечают участившиеся случаи возгораний и поджогов отходов и баков на контейнерных площадках региона. Между тем за поджог мусорной тары предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а за кражу – в соответствии со статьёй Уголовное кодекса о краже.
«Выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров сегодня очень просто. Нарушителей фиксируют камеры системы «Безопасный регион», установленные на всех контейнерных площадках Подмосковья. Информация направляется в правоохранительные органы, которые могут возбудить уголовные дела», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Минчистоты рассказали, что в августе случаи поджога баков для отходов были зафиксированы в Серпухове. Едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух сразу по 13 адресам. Сумма причинённого ущерба составила около 1 млн. рублей. Раскрыть преступление с поджогом 53 контейнеров и задержать злоумышленников тогда удалось по горячим следам.

В ведомстве также попросили очевидцев поджога или кражи контейнеров сообщать об этом в правоохранительные органы или в территориальные отделы Минчистоты.

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