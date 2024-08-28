Французский суд продолжает допрашивать основателя Telegram Павла Дурова

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Допрос основателя Telegram Павла Дурова продолжается в Париже. Следственный судья еще не отпустил миллиардера, сообщила прокуратура Парижа вечером 28 августа.
Дуров еще днем предстал по Франции перед судьей, который принимает решение о предъявлении обвинений. Вопреки сообщениям в СМИ, Павел Дуров все еще находится на допросе, его не отпускали сообщает РИА Новости.
Ранее директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», профессор и доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что основателя Telegram задержали во Франции по заказу США. Причиной стал тот факт, что американские спецслужбы не смогли контролировать данные пользователей в мессенджере.
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