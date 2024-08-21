Синоптик Шувалов спрогнозировал знойную жару до конца августа в Москве

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.
«В ближайшие дни нас ожидает тёплая, в меру солнечная погода. Температурный фон будет около 23-25°C тепла днём вплоть до пятницы, 23 августа. Такие показатели весьма неплохие для конца августа. Хотя на возвращение 30-градусной жары надеяться не стоит. 27-28°C тепла — это предел, выше температура воздуха уже не поднимется», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.
При этом ожидаются и осадки. Так, по его словам, дожди могут быть в столице в пятницу.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.
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