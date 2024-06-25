Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля в ГАИ. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что нововведения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». С данной инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
В ноябре 2023 года данный проект был принят в первом чтении. Новый закон будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.
Согласно нововведениям, водителям, которые хотят продать машину, разрешат сразу снимать ее с учета в ГАИ, а не через десять суток после обращения.
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В ноябре 2023 года данный проект был принят в первом чтении. Новый закон будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.
Согласно нововведениям, водителям, которые хотят продать машину, разрешат сразу снимать ее с учета в ГАИ, а не через десять суток после обращения.
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Екатерина Коршунова