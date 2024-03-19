В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные льготники получили более 1 млн рублей на компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Такие данные привела министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Льготники Московской области могут получить до 50% компенсации за полис. В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем 5 тыс. рублей. В этом году в бюджете региона на такую услугу предусмотрено порядка 3 млн рублей», – рассказала Болатаева.Как уточнили в Минсоцразвития региона, компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Услуга рассчитана на тех, кто имеет право приобрести автомобиль по индивидуальной программе реабилитации.
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Лора Луганская