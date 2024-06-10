Названы способы сэкономить на полисе ОСАГО

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В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали о способах сэкономить на полисе ОСАГО, к которым отнесли его заблаговременное оформление.
«Если оформлять новый страховой полис заблаговременно, за месяц-полтора до окончания срока действия старого полиса, то есть вероятность получить скидку от страховой компании, ведь любая страховая компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с уже действующим клиентом», — отметили в беседе с RT специалисты.
Также можно потратить меньше средств на оформления за счёт регистрации в регионах, а также сезонности.
До этого стало известно, что правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение.
«Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приёмы. Хватит. За опасное вождение – реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», – приводит АГН «Москва» сообщение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Ранее сообщалось, что подмосковные льготники получили более 1 млн рублей на компенсацию стоимости полиса ОСАГО.
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Мелисса Тимофеева