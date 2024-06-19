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Госдума одобрила исключение ОСАГО из документов при регистрации

Госдума поддержала исключение ОСАГО из документов при регистрации
19 июня 2024, 04:36
Фото: istock/Aleksander Dumala

Фото: istock/Aleksander Dumala

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из документов при регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
Водителям также предлагают разрешить снимать машину с учёта в ГИБДД сразу при её продаже, а не через десять дней после обращения в ведомство.

Кроме того, поправки предусматривают, что государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий.



Ранее стало известно, что водители в России могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Он будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу.

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#госдума
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#документы
#продажа
50-летняя женщина попробовала групповой секс трезвой и разочаровалась
19 июня 2024, 04:31

Фото: istock / Motortion

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая не умеет получать удовольствие от трезвого секса и беспокоится по этому поводу. Письмо читательницы и ответ эксперта публикует издание Slate.
Автор письма рассказала, что ей больше 50 лет, и недавно они с супругом решили провести эксперимент: попробовать открытые отношения и групповой секс. Невзирая на то, что ее партнеры оставались довольны, женщина была разочарована от этого опыта. Она призналась, что её страсть кажется ей притворой. По словам читательницы, на самом деле она может расслабиться и испытать удовлетворение, но только когда выпивает перед интимом немного спиртного.

Это касается секса и с мужем, и с другими людьми.

«Стоит ли мне заняться более глубоким самоанализом из-за того, что мне нужно немного выпить перед сексом, или я просто так устроена? Неужели мне просто не хватает способности испытывать сильную страсть? Честно говоря, я никогда не чувствовала желания в трезвом виде», — призналась она.
В ответ Юзвяк одобрил стремление изучить свое поведение и отметил, что многие люди перед сексом нуждаются в небольшом количестве алкоголя.

«В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном баре, оглянитесь вокруг и увидите всех похотливых людей, которые собираются или не собираются пойти с кем-нибудь домой в этот самый момент, и вы поймете, что вы не одиноки», — дал совет эксперт.
Вместе с этим коуч обратил внимание, что сами мысли о возможных проблемах со спиртными напитками могут сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту по зависимости. Помимо этого, потребность в алкоголе может говорить об асексуальности, подчеркнул Юзвяк и призвал женщину изучить этот вопрос.

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Ларионов день: Что делать 19 июня, чтобы деньги текли рекой, а беда обходила стороной
В России 19 июня отметят народный праздник Ларион Пропольник
19 июня 2024, 03:00

Фото: istock / JohnAlexandr

Каждый год 19 июня православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского. В народном календаре этот день носит название Ларион Пропольник. В 2024 году он выпадает на 19 июня.
В материале «Радио 1» расскажем о приметах и традициях этого события, что можно и нельзя делать в день Лариона Пропольника.

Кто такой Преподобный Иларион

Преподобный Иларион родился во второй половине VIII века в благочестивой набожной семье, которая и привила мальчику праведный образ жизни.

В возрасте 20 лет Иларион принял постриг и ушел в монастырь. Затем он перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.

После смерти наставника, Иларион взял ответственность по управлению монастырем на себя. В 813 году императорский трон занял иконоборец Лев Армянин. Преподобный не переставал почитать иконы, выступал против их уничтожения на публике и обвинил в ереси самого императора. За эти действия Иларион оказался в темнице.

Он подвергался пыткам, но оставался верен Богу и своим убеждения. Его несколько раз освобождали из заточения и снова отправляли в темницу. Свободным преподобный стал лишь в 842 году, а в 845 спокойно скончался в своей обители.

Согласно преданию, после истязаний преподобный Иларион собственными глазами узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника

Традиции и обряды

На Руси святого называли Ларионом Пропольником, так как в его день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.
«Пришёл Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне.
Также считалось, что сорняки нужно полоть только на убывающую фазу луны. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки в скором времени снова возьмут силу.

Незамужние девушки ранним утром шли в огород, чтобы полить растения. Люди верили, что в праздник земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.

19 июня жители сёл следили за тем, кто сильнее и упорнее всех трудился. Существовало поверье, что именно он проживет остаток года в сытости и довольстве.
Фото: istock / JBryson

Народные приметы 19 июня

  • Если день был теплый и ясный, то урожай будет богатым, а зерно крупным;
  • Услышать в день Лариона Пропольника звонкий гром — к ливню, глухой — к тихому длительному дождю;
  • Если в пасмурный день полевой вьюнок распустил цветки, значит погода вскоре улучшится.
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Ларион Пропольник — что можно делать 19 июня 2024 года

В это время огородники начинали избавляться от сорняков на грядках. В народе даже ходила поговорка: «Сорняк в поле оставишь – урожай удавишь».

В Илларионов день необходимо обязательно полить огород.

Фото: istock /Emi Villafane

После работ женщины приглашали членов семьи за стол. В этот день они пекли большие караваи, символизирующие Солнце, согревающее Землю и всё живое. Съесть домашнюю выпечку в этот день — привлечь деньги в дом.

Остатки пищи со стола не стоит выбрасывать, лучше отдать животным. Люди считали, что в противном случае может настигнуть нужда.

Ларион Пропольник — что нельзя делать 19 июня 2024 года

Нельзя ругаться с родными и близкими.

В день Лариона Пропольника нельзя работать в чужом огороде, саду или поле или помогать другим в работе с растениями, иначе можно надолго лишиться денег и удачи.

Супруги, согласно поверью, не должны обихаживать свой огород вместе. Нужно делать это по очереди, что избежать семейной ссоры.

Не нужно отправляться в дальнее путешествие или заключать важную сделку в Илларионов день, так как это приводит к неудачам.

Нельзя менять работу, так как коллектив плохо примет.

Не стоит жадничать в день Лариона Пропольника, а лучше подать милостыню нищим и помочь тем, кто в этом нуждается.

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Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города
Стилист Евдакимова: Шорты из однотонной ткани помогут создать стильный образ
18 июня 2024, 22:33

Фото: iStock/helena babanova

Шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ. Как правильно подобрать шорты и с чем их сочетать, рассказала стилист Алекса Евдокимова.
«Правильные шорты для города выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Также отлично подойдут варианты из льна. Лучше выбирать модели без принта: однотонная ткань обычно выглядит дороже», — рассказала стилист в беседе с «Москвой 24».

Она добавила, что джинсовые шорты также могут удачно вписаться в летний образ, однако они должны быть из однотонного голубого материала, без потёртостей и с ровными подшитыми краями.

Кроме того, шорты не должны быть слишком короткими. В текущем сезоне актуальной моделью являются бермуды, при этом, чтобы ноги визуально казались стройнее и длиннее, шорты должны заканчиваться на самом тонком месте бедра.

Сочетать шорты можно с майками и топами, а сверху лучше накинуть легкую рубашку. Кроме того, шорты хорошо смотрятся с пиджаками.

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#выпускной
#стилист
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Талдомские ветеринары избавили африканскую буйволицу от осложнений после родов
18 июня 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции помогли буйволице восстановиться после родов. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«У животного начались осложнения после появления на свет африканского буйволёнка. Ветеринары провели лечение антибиотиками, используя опыт работы с экзотическими животными. Буйволица стойко перенесла все процедуры, а сын и папа-буйвол терпеливо ждали снаружи вольера», – отметили в министерстве.
Через две недели лечения буйволице сняли швы, и теперь она идёт на поправку. Местные жители поблагодарили специалистов за заботу о животных и пожелали успехов в их важной работе.

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#ветеринары
#животные
#лечение
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#московская область
#минсельхозпрод мо
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Назван срок восстановления движения по подтопленному мосту через Пахру
18 июня 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Движение по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино в городском округе Подольск рассчитывают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост был частично размыт из-за длительных, обильных осадков и подтопления. Работы уже ведутся. На объекте заняты 47 человек и 10 единиц спецтехники», – пояснили в ведомстве.
Там также отметили, что рядом продолжается строительство нового моста. Ввести его в эксплуатацию планируют уже в октябре. Это сооружение будет расположено на 7 метров выше, что должно позволить ему выдержать весенние паводки.

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#минтранс мо
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#подтопление
#подмосковье
#московская область
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Родители назвали самые нежелательные профессии для своих детей
Опрос: россияне боятся, что их дети захотят стать блогерами или полицейскими
18 июня 2024, 21:02

Фото: iStock|/shironosov

Россияне в ходе опроса сервиса Superjob.ru рассказали, в какой профессии не хотели бы видеть своих детей. Большинство родителей не желает, чтобы ребёнок стал дворником.
«Так, 8% ответили, что не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их дети будут работать продавцами и уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских», — приводит RT данные опроса.

При этом 5% опрошенных россиян переживают, что их дети захотят стать блогерами. По 4% родителей не хотели бы видеть своего ребёнка учителем или военным.

По 3% боятся, что малыши захотят стать охранниками, водителями, чиновниками или врачами.

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#зеленский
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В Подмосковье с начала года стерилизовали и привили более 5 тыс. бездомных собак
18 июня 2024, 20:44

Фото: Istockphoto / Bilanol

В Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания.
«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить животным и не вызвать у них стресс. Собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят обработку от паразитов, вакцинацию и стерилизацию. Им также устанавливают и ушную бирку микрочип с уникальным номером. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В министерстве напомнили, что сообщить о собаке без владельца можно по единому телефону колл-центра 8 (800) 550-65-22. Он работает круглосуточно.

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#бездомные собаки
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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха
18 июня 2024, 20:23

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра благоустроят сразу три территории для отдыха. Эта тема стала одной из основных на совещании главы муниципалитета Татьяны Витушевой с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным.
Обсуждали реконструкцию будущего сквера в Бужарове, пляжной зоны в Дедовске, на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект», а также сквера в Глебовском.
«Бужарово участвовало во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Эта территория лишь немногим уступила пляжной зоне – жители отдали за этот объект 6 165 голосов. Жители проявили высокую активность, поэтому проект должен быть реализован. Сделаем всё возможное, чтобы сквер площадью 1,2 га в районе д. №5 на улице Центральной тоже попал в госпрограмму на 2025 год», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Абсолютным лидером голосования, по её словам, стала пляжная зона на берегу Поповки. В будущем году также благодаря активности жителей в городском округе Истра появится уже вторая за три года благоустроенная муниципальная пляжная зона.
«В посёлке Глебовский где проживают свыше 12 тыс. человек, также нужна своя парковая территория. И она появится. Сквер, площадью 1 га будет благоустроен у детского сада № 32 «Сказка», – добавила Витушева.
Она подчеркнула, что в этом году начнётся проектирование, а строительно-монтажные работы завершатся в 2025 году.

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#московская область
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Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
18 июня 2024, 19:19

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

Троица в 2024: какого числа


В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.

История праздника Святой Троицы


Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.

День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.

Суть праздника Святая Троица, традиции


Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.
В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник


Гадания на Троицу и поминание усопших


В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.

Накануне Троицы принято ходить на кладбища и поминать усопших. Как правило, это происходит в Родительскую субботу. Привести в порядок могилы следует заранее.


Чего нельзя делать на Троицу


На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Считается, что Святой Дух покинет жилище, если оскорбится дурным словом. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.


Что нужно делать на Троицу


В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Приметы на Троицу


Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.

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