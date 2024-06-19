Госдума одобрила исключение ОСАГО из документов при регистрации

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из документов при регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
Водителям также предлагают разрешить снимать машину с учёта в ГИБДД сразу при её продаже, а не через десять дней после обращения в ведомство.
Кроме того, поправки предусматривают, что государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий.
Ранее стало известно, что водители в России могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Он будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу.
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Кроме того, поправки предусматривают, что государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий.
Ранее стало известно, что водители в России могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Он будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу.
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Никита Иванов