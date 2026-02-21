С 1 марта повысят пенсию одной категории россиян

21 февраля 2026, 21:33

Депутат ГД Бессараб: с марта повысят пенсию отметившим 80-летие в феврале

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 марта в России вырастут пенсии у граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.