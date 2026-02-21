С 1 марта повысят пенсию одной категории россиян
С 1 марта в России вырастут пенсии у граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, отдельных массовых повышений пенсий с 1 марта не предусматривается. Исключение касается только указанной категории пенсионеров. Для них в беззаявительном порядке автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии.
Бессараб также напомнила, что с 1 января проиндексировали страховую пенсию для 38 миллионов получателей, а с 1 февраля вступили в силу изменения по линии социальных выплат. В частности, через Социальный фонд России повысили более 40 мер поддержки — на 5,6 процента.
Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии увеличат на 6,8 процента, что затронет почти 4,5 миллиона россиян.
