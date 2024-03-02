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Водители получили право оформлять «короткий» полис ОСАГО

02 марта 2024, 00:41
Фото: iStock/ Waldemarus

Фото: iStock/ Waldemarus

Водители в России со 2 марта могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, передает РИА Новости.
Краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу. В то же время вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.

Резкого роста количества договоров страхования при этом не ожидается, считает глава АО «Национальная страховая информационная система» Николай Галушин.


Ранее автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году.

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На кадровую программу «Время героев» записались уже более 6 тысяч участников СВО
02 марта 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции стали первыми зарегистрировавшимися на кадровую программу «Время героев», которую анонсировал в своем послании к парламенту президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, за первые же три часа после старта программы на ней через официальный сайт «Времени героев» зарегистрировались уже более шести тысяч человек.
Результаты регистрации подтверждают широкий отклик в российском обществе на инициативу президента, заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Базовым учреждением для прохождения обучения по программе станет мастерская управления «Сенеж» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками программы смогут стать военнослужащие, имеющие российское гражданство и высшее образование, у которых при этом не имеется судимостей, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. В данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.

Для тех участников «Времени героев», которые сейчас находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты специальные центры дистанционной оценки. Они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование.

С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию накануне, 29 февраля.

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#владимир путин
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Польша собирается ужесточить украинцам условия пребывания
Gazeta Prawna: Польский кабмин работает над правилами пребывания граждан Украины
01 марта 2024, 23:59

Фото: iStock/BigNazik

Условия пребывания украинцев в Польше могут ужесточиться. Как сообщает издание Gazeta Prawna, кабинет Дональда Туска уже работает над новыми правилами. Об этом сообщает Gazeta Prawna.
Правительство Польши ранее продлило пребывание в стране украинских беженцев до 30 июня, и до конца этого периода будут действовать предыдущие условия и льготы. Однако в дальнейшем чиновники предлагают их изменить.

Среди прочего, по информации издания, власти готовятся:

— Аннулировать временную защиту за выезд в Украину: в этом случае Польша зафиксирует, что беженец больше нее считает пребывание на родине опасным. Сейчас выезд доступен для украинцев на 30 дней,

— Отменить подъемные для новоприбывших в размере 300 злотых,

— Более тщательно проверять людей, имеющих задолженность по выплатам — многие беженцы не компенсируют половину расходов за проживание и питание в центрах размещения.

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.

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#польша
#украина
#беженцы
#правила
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ХАМАС назвал число жертв атак Израиля заложников в Газе
01 марта 2024, 23:43

Фото: iStock/ Svetlana Nesterenko

Удары Израиля в ходе операции в секторе Газа привели к гибели порядка 70 заложников, сообщил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убейда в своем Telegram-канале.
При этом Убейда полагает, что число жертв больше. Израильская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

Стороны сейчас ведут переговоры по вопросу об освобождении заложников.

Израиль в октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС — 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

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#израиль
#армия
#соглашение
#операции
#переговоры
#хамас
#сектор газа
#заложники
#конфликт
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Иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми»
Иранский певец Шервин Хаджипур получил 3 года тюрьмы за протестную песню Baraye
01 марта 2024, 21:46

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иранского певца Шервина Хаджипура приговорили на родине к трем годам тюремного заключения за его песню, удостоенную премии «Грэмми», пишет Alarabiya News.
Песня под названием Baraye, написанная Хаджипуром, стала гимном протестного движения в Иране после гибели 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, что привело к ее смерти. Во время массовых протестов певец выпустил этот трек, который впоследствии был удостоен премии «Грэмми» в феврале 2023 года.

Тогда 71-летняя Джилл Байден, супруга 46-го президента США, вручила Хаджипуру награду в новой категории «Лучшая песня для социальных перемен». Она охарактеризовала композицию как «мощный и поэтичный призыв к свободе и правам женщин».

Сегодня певец объявил на своей странице в Instagram*, что был осужден на три года тюрьмы за «подстрекательство и провокацию к беспорядкам с целью нарушения национальной безопасности». Его также признали виновным в «пропаганде против режима».

Во время отбывания наказания он будет обязан написать песню о «зверствах США против человечества» и задокументировать нарушения прав человека со стороны американского правительства за последний век. Помимо этого, по решению суда Хаджипур должен будет принимать участие в деятельности, которая «пропагандирует достижения» Исламской революции.

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В МО ФРГ отказались верифицировать запись беседы военных
В МО ФРГ отказались проверить запись беседы военных об ударе по Крымскому мосту
01 марта 2024, 21:24

Фото: iStock/photosvit

В пресс-службе министерства обороны Германии снова отказались комментировать предполагаемую запись разговора военных ФРГ о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Это следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — сообщил официальный представитель, отвечая на просьбу прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, которая была приложена к запросу.
Ранее министерство отказывалось комментировать сам факт появления новостей о записи, ссылаясь на то, что «в принципе» не комментирует сообщения СМИ и их содержание.

В пятницу главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что располагает аудиозаписью, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают возможный удар по Крымскому мосту. По ее словам, офицеры упоминали и военных США и Великобритании, считая, что они уже давно принимают активное участие в конфликте.

Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост, при этом обсуждалось, как избежать «красной линии» и не стать явными участниками конфликта на Украине.

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#удар
#переговоры
#запись
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В ЦБ РФ заявили о планах ввести четыре лимита на выдачу ипотеки
ЦБ РФ планирует ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействовать два
01 марта 2024, 21:16

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Центробанк России планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотечных кредитов, но пока возможно будут активированы только два из них. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России.
«Мы планируем иметь четыре макропруденциальных лимита, но на данный момент, если бы у нас уже были эти полномочия, мы бы активировали только два из них», — приводит его слова «Интерфакс».
Он также отметил, что регулятор получит новые полномочия с 1 июля текущего года. Первый лимит будет касаться кредитов на готовое жилье, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия.

При этом Румянцев пояснил, что два оставшихся лимита будут запасными и на данный момент регулятор не планирует их использовать. Они касаются кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и потребительские кредиты под залог жилья, которые, по его мнению, не представляют угрозы для финансовой стабильности.

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Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины
Оллонгрен: Нидерланды выделят 250 млн евро на инициативу по снарядам для Украины
01 марта 2024, 21:05

Фото: iStock/stormwatch15

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила в пятницу, что их страна выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
«Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину», — написала Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).
Она также отметила, что Нидерланды поставят Киеву «быстрые и маневренные моторные лодки», включая 14 жестко-корпусных надувных моторных лодок, восемь военных речных патрульных катеров и боевых катеров CB90.

Ранее премьер-министр Марк Рютте также заявил о намерении выделить более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

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#польша
#нидерланды
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Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё трёх физических лиц и две компании
01 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/cyano66

Реестр иностранных агентов пополнился ещё тремя физическими лицами и двумя компаниями, соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.
Минюст внёс в реестр иностранных агентов писательницу, сценариста и переводчицу Людмилу Улицкую*.

«Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине», — сообщили на сайте ведомства.

Помимо неё, в список иноагентов попали: режиссер Илья Хржановский*, бывший пермский депутат Сергей Медведев*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, а также благотворительный фонд «Нужна помощь».

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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента
#иностранный агент
#минюст рф
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Проект «Активное долголетие» подготовил к весне новые активности
01 марта 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Участников подмосковного проекта «Активное долголетие» с наступлением весны ждут новые виды активностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министр социального развития Московской области.
«Долголетам предложат создание брайн рума для развития мозга, журналистику, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое. Участники проекта часто выходят за рамки занятий. Они выступают на радио, читая разные произведения, участвуют в лекциях на телевидении, ставят спортивные рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений», – разъяснили в ведомстве.
Там добавили, что «Активное долголетие» даже позволяет освоить новую профессию.
«Почти пять лет подмосковный проект дарит жителям старшего поколения заряд эмоций и бодрости, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. Он объединил уже более 315 тысяч человек. И весна в этом сезоне богата на новые активности», – сказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что участниками программы «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Подробности можно найти на сайте проекта.

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#московская область
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