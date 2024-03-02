Водители получили право оформлять «короткий» полис ОСАГО

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Водители в России со 2 марта могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, передает РИА Новости.
Краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу. В то же время вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
Резкого роста количества договоров страхования при этом не ожидается, считает глава АО «Национальная страховая информационная система» Николай Галушин.
Ранее автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году.
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Резкого роста количества договоров страхования при этом не ожидается, считает глава АО «Национальная страховая информационная система» Николай Галушин.
Ранее автовладельцы могли заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году.
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Ювелина Бернст