Госдума одобрила в I чтении законопроект о круглогодичном призыве

24 сентября 2025, 12:54

Госдума одобрила призыв на военную службу в течение всего года

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение мероприятий по призыву на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.