Госдума одобрила в I чтении законопроект о круглогодичном призыве
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение мероприятий по призыву на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект был внесён в парламент в июле, его авторами стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель главы оборонного комитета Андрей Красов.
Инициатива направлена на упорядочение работы военкоматов, при этом сроки непосредственной отправки граждан к местам службы останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
В течение остального времени планируется проводить медосмотры, профессионально-психологический отбор и заседания призывных комиссий. Правительство РФ поддержало законопроект с условием его доработки ко второму чтению.
