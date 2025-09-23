В РФ пока не произошло бума кредитования после снижения ключевой ставки

23 сентября 2025, 17:22

Экономист Валишвили: о буме кредитования в РФ говорить рано

О буме кредитования в России на фоне снижения ключевой ставки говорить преждевременно. Так считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.





Она отметила, что проценты по кредитам остаются неподъёмными для большинства россиян даже после снижения ключевой ставки до 17% годовых.





«Мегарегулятор занимает достаточно жесткую позицию относительно кредитов с низким первоначальным взносом или на чрезмерно длительный срок, а также в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой. За последний год банки стали все чаще отказывать потенциальным заемщикам именно из-за мер регулирования Банка России», — пояснила Вилишвили в разговоре с «Газетой.Ru».

