В РФ пока не произошло бума кредитования после снижения ключевой ставки

Экономист Валишвили: о буме кредитования в РФ говорить рано
О буме кредитования в России на фоне снижения ключевой ставки говорить преждевременно. Так считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Она отметила, что проценты по кредитам остаются неподъёмными для большинства россиян даже после снижения ключевой ставки до 17% годовых.
«Мегарегулятор занимает достаточно жесткую позицию относительно кредитов с низким первоначальным взносом или на чрезмерно длительный срок, а также в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой. За последний год банки стали все чаще отказывать потенциальным заемщикам именно из-за мер регулирования Банка России», — пояснила Вилишвили в разговоре с «Газетой.Ru».
Она добавила, что на сегодняшний день ещё рано говорить о буме кредитования в России, уточнив, что в банки обратились те россияне, которые уже планировали крупные покупки и откладывали деньги на первоначальный взнос.
Тем временем подошло время уплаты налогов по банковским вкладам за 2024 год.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил RT, что с 2025 года в России изменяется налогообложение доходов по банковским вкладам. Теперь облагаться будут только проценты, превышающие необлагаемый лимит, который рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в 2024.
«В 2024 году ставка достигла 21%, поэтому лимит составил 210 тыс. рублей. Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Для доходов сверх лимита применяется ставка 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — 15%», — пояснил депутат.