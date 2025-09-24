Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.
Заключение профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству подтверждает, что кандидатура Краснова соответствует требованиям, установленным Конституцией и законом о статусе судей для должности председателя Верховного суда Российской Федерации.
Назначение на пост председателя Верховного суда осуществляется Советом Федерации на шестилетний срок по представлению президента Российской Федерации и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.
Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность.
