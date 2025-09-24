Достижения.рф

Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Игорь Краснов (Фото: www.kremlin.ru)

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.



Заключение профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству подтверждает, что кандидатура Краснова соответствует требованиям, установленным Конституцией и законом о статусе судей для должности председателя Верховного суда Российской Федерации.

Назначение на пост председателя Верховного суда осуществляется Советом Федерации на шестилетний срок по представлению президента Российской Федерации и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность.

Екатерина Коршунова

