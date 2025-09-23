В Госдуме напомнили россиянам про длинные выходные в ноябре
Депутат Говырин: россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября
В ноябре россиян ждут трёхдневные выходные. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Он уточнил, что со 2 по 4 ноября текущего года граждане России получат дополнительные нерабочие дни без значительных финансовых затрат.
«Начало месяца ознаменуется праздничным блоком, включающим День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября и в текущем году выпадает на вторник. В соответствии с постановлением правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября, предоставляя гражданам дополнительный день отдыха», — пояснил Говырин в беседе с RT.
Он добавил, что первая рабочая неделя ноября будет существенно сокращена. Однако суббота, 1 ноября, будет рабочей.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал «Москве 24», что при раннем бронировании можно получить скидку в размере 10% на зимние туры.
«Для максимальной экономии на новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября, когда действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования. Хотя подобные предложения будут доступны и до 31 октября, именно сейчас многие туроператоры предоставляют специальные условия на зимний сезон», — отметил эксперт.
По его словам, ранее планирование отдыха позволит сэкономить и забронировать места в популярных отелях.