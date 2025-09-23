В Госдуме напомнили россиянам про длинные выходные в ноябре

23 сентября 2025, 17:46

Депутат Говырин: россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В ноябре россиян ждут трёхдневные выходные. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





Он уточнил, что со 2 по 4 ноября текущего года граждане России получат дополнительные нерабочие дни без значительных финансовых затрат.





«Начало месяца ознаменуется праздничным блоком, включающим День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября и в текущем году выпадает на вторник. В соответствии с постановлением правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября, предоставляя гражданам дополнительный день отдыха», — пояснил Говырин в беседе с RT.

«Для максимальной экономии на новогодних путешествиях туристам следует поторопиться с бронированием до конца сентября, когда действуют наиболее выгодные акции раннего бронирования. Хотя подобные предложения будут доступны и до 31 октября, именно сейчас многие туроператоры предоставляют специальные условия на зимний сезон», — отметил эксперт.