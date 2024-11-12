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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Фото: istockphoto / Dragon Claws

Фото: istockphoto / Dragon Claws

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На пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении был принят законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (по-другому чайлдфри). Документ был представлен группой депутатов и сенаторов под руководством спикеров обеих палат парламента Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко ещё в сентябре. В октябре законопроект был одобрен Думой в первом чтении.
Законопроект предусматривает запрет распространения информации, пропагандирующей чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» указано, что распространение пропаганды отказа от деторождения приведёт к внесению сайта в список запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Также владельцы социальных сетей должны отслеживать материалы, пропагандирующие отказ от деторождения.



В законе «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» предлагается определять информацию, запрещённую для распространения среди несовершеннолетних, включая пропаганду отказа от деторождения. Органы власти должны защищать детей от такой информации согласно поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка».

Закон «О средствах массовой информации» запрещает использовать СМИ для пропаганды отказа от деторождения, а реклама не должна содержать такую информацию. Пропаганда отказа от деторождения в фильмах может стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения.

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#законопроект
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#дети
Брянский депутат Иванов призвал исключить «магию» из законодательства РФ
12 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/sunnychicka

Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что необходимо запретить рекламу гадалок и «экстрасенсов» в России, а «магическую» деятельность исключить из законодательства страны.
«Деятельность астрологов и медиумов официально числится в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности. Можно совсем исключить «магическую» деятельность из российского законодательства. Также более эффективный способ — ввести запрет на рекламу в СМИ и интернете услуг колдунов, провидцев и экстрасенсов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее сообщалось, что «мага» и «целителя» Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов.

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Стало известно, за какую сумму РЖД рассматривает возможность продажи Рижского вокзала
РЖД рассматривает продажу Рижского вокзала за 1 миллиард рублей
12 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/Apriori1

На предстоящем заседании совета директоров Российских железных дорог (РЖД) будет обсуждаться вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала, стоимость которого оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Хотя информация о продаже подтверждена, детали сделки, включая потенциального покупателя и сроки реализации, пока остаются неизвестными. Представитель РЖД отказался комментировать ситуацию.

Вопрос о предварительном одобрении продажи Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября. Однако итоги обсуждения не были оглашены, и в начале ноября компания сообщила, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на собрании в середине ноября.

Ранее стало известно, что камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года.

ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ржд
#россия
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Около 70 многодетных семей Клина получили в этом году землю или выплаты
12 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

68 многодетных семей подучили с начала года в Клину землю или денежные выплаты. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.
В муниципалитете продолжается программа поддержки многодетных семей. 13 ноября планируется очередная процедура передачи жителям земельных участков. Три из них расположены в деревне Бортниково, один – в деревне Заболотье.
«С учётом недавних изменений в законодательстве спроса на получение денежных выплат вместо земли растёт. Сумма такой выплаты составляет 400 тыс. рублей. В этом году 41 многодетная семья в Клину выбрала денежную компенсацию вместо земли, 27 семей получили землю, 19 заявлений находятся на стадии рассмотрения», – отметили в администрации.
Там напомнили, что в 2024 году многодетные впервые получили право выбора – земельный участок или выплата. Более 200 семей, стоящих на учете в администрации муниципалитета, могут претендовать на помощь. Поддержка помогают многодетным семьям улучшить жилищные условия, выбрав удобный для себя формат.

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#клин
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#социальная поддержка
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#выплаты
#подмосковье
#московская область
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В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
12 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Камеры системы видеонаблюдения «Безопасные регион», подключённые к нейросети, позволили выявить около ста случаев нелегального сброса отходов на территории городского округа Клин с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Технология позволяет фиксировать правонарушения и привлекать виновных к ответственности, так как камеры фиксируют не только сам факт нарушения правил обращения с отходами, но и марки и госномера автомобилей, с которых сбрасывали мусор. Эти данные передаются в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев речь идёт о нелегальном сбросе строительного мусора, а также обрезков веток и другого мусора в большом объёме.

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#клин
#мусор
#безопасный регион
#отходы
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Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
12 ноября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/NetPix

В Барнауле скончался актёр Алтайского государственного театра для детей молодёжи, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Зрителю он запомнился также исполнением роли Олега Кошевого в постановке «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева.
Актёру было 82 года, сообщает пресс-служба театра. Молодёжному театру Алтая он отдал более 40 лет. Коллеги-актёры, руководство и сотрудники театра выражают глубокие соболезнования родным и близким почившего артиста.

Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». В 1968 году он приехал в Барнаул и поступил в труппу Алтайского краевого театра юного зрителя (так тогда назывался театр).

На сцене Асатиани сыграл около двухсот ролей. Кроме Олега Кошевого, это Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Метелица в «Разгроме» по Фадееву, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города». Сыграл он также в постановках «Женитьба» и «Ревизор» по Гоголю, «Тартюф» по Мольеру, «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.

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#театр
#соболезнования
#сотрудники
#актеры
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Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиан
12 ноября 2024, 13:45

Георгий Асатиани (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)

На 82-м году жизни скончался Георгий Асатиани, советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР. Чем известен артист и что стало причиной его кончины расскажет редакция «Радио 1».

Георгий Асатиани: биография


Георгий Асатиани родился в 1942 году в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора он принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского. В 1968 году Асатиани окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова. С 1978 года он работал в Алтайском ТЮЗе, где сыграл более 200 ролей. Также он выступал в филармонии с чтецкими программами. Его отцом был народный артист СССР, режиссер-документалист Георгий Ираклиевич Асатиани (1914-1977).


Карьера


Асатиани, в частности, работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Молодежном театре Алтая. Среди его значимых ролей можно выделить Корчагина в спектакле «Драматическая песня», основанном на романе Николая Островского «Как закалялась сталь», Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по произведению Александра Фадеева, Капулетти в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, а также Кочкарева в комедии «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие.

В 1973 году актер был удостоен премии Ленинского комсомола Алтайского края.

В 1968 году Асатиани, вместе с группой из 22 выпускников под руководством режиссера Владимира Чернина, переехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуаре было более ста ролей. В 1974 году он был награжден премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Причины смерти


Причина смерти Асатиани в настоящее время не уточняется, известно лишь, что он ушел из жизни 11 ноября 2024 года. По некоторым данным, артист страдал сердечной недостаточностью.

«Коллектив Молодежного театра Алтая выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним пройдет 14 ноября с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме», — сообщили в театре.

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#продюсер
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ФАС выявила нарушения в рекламе автокредитов Сбербанка
ФАС выдала Сбербанку предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе»
12 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/ozina

На рекламных конструкциях Сбербанка отсутствует требуемая законом информация об условиях автокредита, пишет ФАС в своем Телеграм-канале
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от гражданина, содержащая информацию о рекламе Сбербанка вводящей в заблуждение потенциальных клиентов. В Москве на рекламной конструкции была размещена следующая информация: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без КАСКО. Оформление за 2 минуты». При этом реклама не содержала важную для потребителей информацию.

«При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги», — сообщает ФАС в своем Телеграм-канале.

Федеральной антимонопольной службой в адрес Сбербанка выдано предписание за нарушение Федерального закона «О рекламе». В случае его неисполнения банку грозит штраф.

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#информация
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В Люберцах из-за аварии отключили холодную воду в десяти домах
12 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/caristo

Аварийное отключение подачи холодной воды произошло в десяти многоквартирных домах в деревне Марусино городского округа Люберцы, восстановить водоснабжение должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды в дома №37 корпуса 1-10 по Заречной улице была прекращена в связи с ремонтно-аварийными работами сегодня, 12 ноября, с 12:29 Завершить ремонтные работы и восстановить водоснабжение должны в 18:29», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтом занимаются сотрудники Люберецкого водоканала, деятельность которого курирует региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Жителей просят отнестись к временным трудностям с пониманием.

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#водоснабжение
#вода
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В Ступине в этом году обеспечат жильём 19 детей-сирот
12 ноября 2024, 13:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

19 детей-сирот из городского округа Ступино получат собственное жильё в текущем году, по правилам региона, ребятам могут предоставить квартиру или жилищный сертификат на её приобретение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Согласно плану, в 2024 году в округе Ступино жильём будут обеспечены 19 детей-сирот. На данный момент выдано десять жилищных сертификатов, до конца года программу по обеспечению ребят благоустроенными квартирами выполнят в полном объёме», — говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что в 2025 году собственные квартиры должны будут получить 16 детей-сирот из Ступина.

Всего в Московской области в текущем году жильём обеспечат около тысячи детей-сирот.

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#квартиры
#социальная поддержка
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