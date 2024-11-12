Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

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На пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении был принят законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (по-другому чайлдфри). Документ был представлен группой депутатов и сенаторов под руководством спикеров обеих палат парламента Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко ещё в сентябре. В октябре законопроект был одобрен Думой в первом чтении.
Законопроект предусматривает запрет распространения информации, пропагандирующей чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» указано, что распространение пропаганды отказа от деторождения приведёт к внесению сайта в список запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Также владельцы социальных сетей должны отслеживать материалы, пропагандирующие отказ от деторождения.
В законе «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» предлагается определять информацию, запрещённую для распространения среди несовершеннолетних, включая пропаганду отказа от деторождения. Органы власти должны защищать детей от такой информации согласно поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка».
Закон «О средствах массовой информации» запрещает использовать СМИ для пропаганды отказа от деторождения, а реклама не должна содержать такую информацию. Пропаганда отказа от деторождения в фильмах может стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения.
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В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» указано, что распространение пропаганды отказа от деторождения приведёт к внесению сайта в список запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Также владельцы социальных сетей должны отслеживать материалы, пропагандирующие отказ от деторождения.
В законе «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» предлагается определять информацию, запрещённую для распространения среди несовершеннолетних, включая пропаганду отказа от деторождения. Органы власти должны защищать детей от такой информации согласно поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка».
Закон «О средствах массовой информации» запрещает использовать СМИ для пропаганды отказа от деторождения, а реклама не должна содержать такую информацию. Пропаганда отказа от деторождения в фильмах может стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения.
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Дайана Хусинова