Стало известно, как россияне относятся к штрафам за пропаганду чайлдфри

Фото: iStock/Dragon Claws
Почти половина россиян считают, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, так ответили 48% опрошенных, при этом 44% убеждены, что подобные штрафы нужны. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Так, 48% респондентов заявили, что штрафы за пропаганду идей чайлдфри ситуацию не изменят, а вот 44% опрошенных поддержали данную инициативу. При этом 8% ответить затруднились.
Больше всего против введения штрафов высказались рожденные в 2001 году и позднее, а также более раннее поколение 1992 — 2000 годов.
А вот 23% опрошенных и вовсе не слышали про введение штрафов за пропаганду чайлдфри, 26% респондентов слышали об этом, однако с подробностями не знакомы.
55% опрошенных россиян сомневаются, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри как-то повлияет на рождаемость в стране, 24% считают, что рождаемость из-за штрафов может повыситься, а 10% — что понизится.
17 октября законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Читайте также:
Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
Матвиенко заявила, что запрет пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение
В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
Больше всего против введения штрафов высказались рожденные в 2001 году и позднее, а также более раннее поколение 1992 — 2000 годов.
А вот 23% опрошенных и вовсе не слышали про введение штрафов за пропаганду чайлдфри, 26% респондентов слышали об этом, однако с подробностями не знакомы.
55% опрошенных россиян сомневаются, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри как-то повлияет на рождаемость в стране, 24% считают, что рождаемость из-за штрафов может повыситься, а 10% — что понизится.
17 октября законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Читайте также:
Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
Матвиенко заявила, что запрет пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение
В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
Элина Позднякова