Стало известно, сколько россиян желают отказаться от рождения детей

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В России не наблюдается массовое стремление к бездетности. Совсем не хотят иметь детей всего 3,7% женщин и 5,4% мужчин, показывают результаты исследования проекта «Если быть точным».
Отмечается, что за последние два года доля россиян, не желающих рожать детей, выросла незначительно. Так, в 2022 году к чайлдфри склонялись 2,4% женщин и 3,5% мужчин. А показатели 2012 вообще показывают 0,7% женщин и 1,9% мужчин, приводит результаты исследования «Коммерсантъ».
Также исследованием удалось выяснить, сколько детей хотят иметь россияне. Так, одного ребёнка хотели бы завести 23% опрошенных, двоих – 48,5% женщин и 45,9% мужчин, а о тройне мечтают по 18% мужчин и женщин.
Кроме того, аналитики определили уровень окончательной бездетности в России. Речь идёт о женщинах, которые к окончанию репродуктивного периода по различным причинам не стали матерями. Так, к 45-49 годам всего 9,83% женщин не родили ребёнка. Также бездетными остаются порядка 14% россиянок в возрасте от 35 до 39 лет.
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Также исследованием удалось выяснить, сколько детей хотят иметь россияне. Так, одного ребёнка хотели бы завести 23% опрошенных, двоих – 48,5% женщин и 45,9% мужчин, а о тройне мечтают по 18% мужчин и женщин.
Кроме того, аналитики определили уровень окончательной бездетности в России. Речь идёт о женщинах, которые к окончанию репродуктивного периода по различным причинам не стали матерями. Так, к 45-49 годам всего 9,83% женщин не родили ребёнка. Также бездетными остаются порядка 14% россиянок в возрасте от 35 до 39 лет.
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Анастасия Чинкова