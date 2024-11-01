В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри

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В законопроекте о запрете пропаганды идеологии чайлдфри следует учесть три исключения. Если отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными канонами либо тяжёлым материальным положением.
Соответствующие поправки к законопроекту предложили депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин. В документе, с которым знакомит читателей РБК, предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с тремя вышеперечисленными причинами.
Напомним, два законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри были приняты в первом чтении в середине октября нынешнего года. Авторы поправок подчёркивают, что они и их партия целиком поддерживают традиционные семейные ценности, к которым относится и рождение детей. Однако они подчёркивают, что отказ от деторождения может быть вызван разными причинами, в том числе и объективного характера.
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Александр Бойцов