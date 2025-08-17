Госдума отказалась от идеи запрета необычных имён для новорождённых

17 августа 2025, 14:45

Депутат Буцкая: в Госдуме передумали запрещать необычные имена для новорождённых

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Татьяна Буцкая заявила, что Госдума отказался от идеи законодательного запрета на необычные или «странные» имена для новорожденных. Об этом сообщает издание «Подъём».