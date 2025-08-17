Госдума отказалась от идеи запрета необычных имён для новорождённых
Депутат Татьяна Буцкая заявила, что Госдума отказался от идеи законодательного запрета на необычные или «странные» имена для новорожденных. Об этом сообщает издание «Подъём».
По словам парламентария, обсуждение подобной инициативы действительно велось, однако в итоге было решено не ограничивать родителей в праве на выбор имени, даже если оно нестандартное. Тем не менее, по мнению аналитиков, даже без запретов россияне всё чаще отдают предпочтение традиционным именам.
Согласно статистике за первое полугодие 2025 года, имя Анна впервые за несколько лет обогнало Софию и стало самым популярным среди новорождённых девочек. У мальчиков лидером остаётся Михаил. Также в топ-5 вошли Александр, Артём, Матвей, Тимофей, Ева, Варвара и Мария.
Таким образом, родители всё чаще выбирают проверенные временем и культурой имена, даже несмотря на сохраняющуюся свободу выбора.
